فيديو.. طالبان ومدرس يشاهدون وصلة رقص لـ"لورديانا" داخل الفصل بقنا

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بك" مقطع فيديو لطالبين، ومدرس بمدرسة ثانوية تابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، شمال محافظة قنا، أثناء مشاهدتهم مقطع فيديو للراقصة البرازيلية "لورديانا" عبر شاشة أعلى السبورة داخل الفصل.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله مستخدمو "فيس بوك" على نطاق واسع، مدرسا وبرفقته طالبان يشاهدون رقص الفنانة الاستعراضية البرازيلية "لورديانا" التي أحدثت مقاطع الفيديو الخاصة بها انتشارًا واسعا على مواقع السوشيال ميديا.

ودار حوار بين الطالبين ومدرس الفصل أثناء جلوسه على كرسي وهو يشاهد وصلة الرقص دون أن يبدي أي اعتراض، وظهر أثناء قيامه بالتعليق قائلاً: "دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر".

وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم، إن المديرية طالبت إدارة مركز نجع حمادي التعليمية، بالتحقيق في الواقعة، والتأكد من صحة الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه مدرس وطالبين أثناء مشاهدتهما مقطع فيديو لوصلة رقص للراقصة البرازيلية.