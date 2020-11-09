خبير: الاحتياطي النقدي المصري يتزايد.. والاقتصاد يعيش حالة من التوازن

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن الاحتياطي النقدي المصري في تزايد منذ نحو 4 أشهر، إذ وصل إلى 39.5 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع تسديد مصر الأقساط الخارجية، كما أن الاقتصاد المصري يعيش حالة كبيرة من التوازن.

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "أسعار السلع هي الشغل الشاغل وكل من يقيم سلعته بالدولار سعرها هينزل، وحق اللي يشتري عربية النهاردة يلاقي سعرها بينزل تقييمًا بالدولار، وبنشوف التحسن الملحوظ للموارد جاي من البنوك كلها وفيه ثقة من الناس من بره.. وبتحول العملة الأجنبية وبتشتري الجنيه المصري وهو ما يطمئن المستثمرين، والاقتصاد العالمي كله يرى أن الدولار في أسوأ حالاته".

وتابع أن أسهم كل البورصات في العالم ارتفعت بسبب اختيار جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية: "إذا صدقوا في الكشف عن لقاح كورونا في أول مارس المقبل فإن الاقتصاديات في العالم كلها ستعود مرة أخرى على ما كانت عليه وستعود السياحة وترتفع قيمة العملات المحلية أمام الدولار".

وقفز الجنيه المصرى مقابل الدولار 27 قرشا خلال شهرين، فيما شهد المعدن الأصفر تذبذبا فى السعر بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، متأثرا بالبورصات العالمية، ليباع الدولار بـ 15.71جنيه مقابل 15.98جنيه فى 13 أغسطس 2020 وفقا لموقع البنك المركزى.

وقال على الحريرى، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية، حيث فقد الدولار أكثر من 27 قرشا منذ شهرين، ويعود ذلك إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وعوائد الصادرات.

وقال "الحريري"، إنه بالنظر إلى كيفية تحديد سعر الصرف في البنوك فإنها تكون وفقا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره، لافتاً إلى أن الدولار مثل أي سلعة في الأسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدي إلى زيادة سعره، والعكس صحيح.

وكان سعر الدولار أمام الجنيه المصري قد تراجع بشكل مفاجئ خلال يومين بقيمة 3 قروش، فيما حدث تذبذب خلال يوم لترتفع أسعار الذهب في بداية تعاملاته اليوم الاثنين 11 نوفمبر2020، بقيمة 4 جنيهات، وفى نهاية التعاملات اليومية للمعدن الأصفر فقد الذهب 21 جنيها فى البورصات وأسواق المال، ليباع عيار 24 بـ962 جنيها مقابل 983 جنيها أمس.