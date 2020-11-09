أميك: نيسان الأكثر مبيعا للملاكي محليا.. وشيفروليه تنخفض مبيعاتها

خلال التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفع معدل مبيعات السيارات (الملاكي) المجمعة محليًا داخل السوق المحلي المصري، لعدد من العلامات التجارية الرائدة داخل السوق، فيما انخفضت مبيعات بعض العلامات التجارية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 2020 مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2019.

وحسب التقرير، جاءت العلامة التجارية "نيسان" بالمركز الأول ضمن القائمة التي تضم أكثر من 12 علامة تجارية تتنافس على الأكثر مبيعًا للسيارات (الملاكي) بمبيعات وصلت إلى 9619 مركبة خلال 2020، بنسبة تسويقية وصلت إلى 33.1%، وتسجل بذلك انخفاضًا عن مبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 11624 مركبة بنسبة 35.5%.

وجاءت العلامة التجارية "شير" بالمركز الثاني للأكثر مبيعًا للسيارات الملاكي المجمعة محليًا، ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 6049 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 20.8% خلال 2020، وتسجل ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 2628 مركبة بنسبة 8%؛ كما ارتفع معدل مبيعات سيارات " هيونداي" وتأتي بالمرتبة الثالثة ضمن القائمة بمبيعات 4030 مركبة ونسبة 13.9%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 3842 مركبة بنسبة 11.7%.

وأوضح التقرير انخفاضًا ملحوظًا بمبيعات العلامة التجارية " شيفروليه" والتي جاءت بالترتيب الرابع ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 3887 مركبة وبنسبة 13.4% ، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 7464 مركبة وبنسبة تسويقية وصلت إلى 22.8%؛ فيما انخفض معدل مبيعات سيارات العلامة الصينية "بي واي دي" والتي احتلت الترتيب الخامس بالقائمة ووصلت مبيعاتها خلال 2020 إلى 2747 مركبة وبنسبة 9.5%، وتسجل بذلك انخفاضًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 4285 مركبة بنسبة 13.1%