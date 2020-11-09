ملك الأدوار الثانوية على "فراش المرض".. رحلة فايق عزب في الفن والحياة

رغم أنه أفنى ما يقرب من 40 عاما من عمره في خدمة الفن، إلا أن اسمه لم يتصدر مانشيتات الأخبار فى المواقع الإلكترونية إلا مؤخرا، بعد أن قدم ما يقرب من 300 عمل.

حيث تصدر اسم الفنان فايق عزب، عناوين الأخبار بعد وضعه الصحي الخطير بسبب معاناته من مرض نادر يدعى "مارسا"، بجانب إصابته بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، ما أدى لدخوله مستشفى العجوزة للعزل، وأصبحت "حالته بين يد الله" بحسب ما قالت زوجته نادية لـ "الوطن".

الانتشار

ولد فايق عزب بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، ومن هنا انطلق مشواره مع الفن الذى بدأ يتحسسه بخطوات بطيئة للغاية.

وكان أول ظهور رسمي كبير لـ "عزب"، عام 1973، حينما شارك في دور ثانوي فى المسلسل الشهير "الدوامة" الذى قام ببطولته الفنان محمود ياسين، وحقق نجاحا مبهرا فى ذلك الوقت، حيث جسد "فايق" في العمل دور ضابط.

تنوعت أدوار "فايق"، خلال فترة السبعينيات والثمانينيات بين المسرح والتليفزيون والسينما، وظل فيها يقدم الأدوار الثانوية الضعيفة التى لا يتذكرها المتابعون سوى أصحاب الذاكرة الفولاذية، من بينها مسرحية المهاجر، وفيلم الحكم آخر الجلسة ومسلسل إنها مجنونة مجنونة، ومسلسل رأفت الهجان، وفيلم المخرج عاطف الطيب كتيبة الإعدام فى دور فهمي السنهوري.

الظهور

عرف شكل واسم فايق عزب مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وتحديدا عام 1989، حين ما قدم دور "سيد"، فى مسلسل "ليالي الحلمية"، أما النجاح الكبير الذى من وقتها ذاع صيت "فايق" كان حينما شارك مع النجمين عادل إمام وفاروق الفيشاوي فى فيلم "حنفى الابهة" عام 1990، وقدم دور اللواء عبدالخالق أبوالعينين الذى كان يقوم حنفى الأبهة بالسخرية منه وضربه.

استمرت أدوار الفنان الإسماعيلاوي، فقدم عددا من علامات السينما منها فيلم "ضد الحكومة"، مع أحمد زكي وشارك بصوته فى فيلم "المهاجر"، وقدم دور رئيس جهاز المخابرات في مسلسل "السقوط في بئر سبع"، وفى عام 1997 قدم فيلم "المصير" وبعدها بعام شارك عادل امام فى فيلم "رسالة إلى الوالي".

النجاح

النجاح الكبير والتألق ظهر فى السنوات العشرين الأخيرة، وبالتحديد فى دور سالم الزناتي فى فيلم "عسكر في المعسكر" حينما كان يجبر ابن شقيقته على أخذ الثأر، ورغم ان مشاهده فى فيلم "غبي منه فيه" لم تتجاوز عدة ثوان، إلا أنها حققت نجاحا كبيرا مع الفنان هاني رمزي، وتكرر نفس الأمر فى فيلم الباشا تلميذ، حين جسد دور والد كريم عبدالعزيز، واستمر النجاح معه في فيلمي "محطة مصر"، و"واحد من الناس".

من الأدوار الهامة والكبيرة لفايق عزب، كان دوره فى مسلسل "هيما أيام الضحك والدموع" والذى جسد فيه شخصية الرجل المتصابي الذى يتزوج بالمال ويعذب زوجته بسبب رغباته الجنسية، وظل يقدم الأدوار الثانوية إلى أن كان له ظهور خاص فى مسلسل الفنان محمد فؤاد "الضاهر".

فايق عزب الإنسان

الفنان القدير فايق عزب، يعد واحدا من كبار مشجعي النادي الإسماعيلي، وكان على رأس الجماهير حينما توج الفريق الأصفر ببطولة الدوري العام عام 2002، وهو دائما ما يذهب للمدرجات لقيادة الفريق فى المباريات الكبرى، وعرض عليه أكثر من مرة أن يكون ضمن مجلس إدارته.

ومن حبه لمحافظة الإسماعيلية ترشح الفنان فايق عزب في انتخابات مجلس الشعب في سنة 2012، في فترة الإخوان، وقال إن تجربته في الانتخابات أمامهم تجربة قاسية، حيث قطعوا اللافتات الخاصة به، وقالوا عنه كافر وكومبارس.

كما ارتبط "فايق" بصداقة مع الشيخ الراحل الشعراوي وقال في أحد حواراته التليفزيونية إنه كان صديقا للشيخ الشعراوي، وسأله عن الفن فقال الشيخ الشعراوي له إن الفن شيء عظيم وقوة مصر الناعمة.

رحلته مع المرض

أما رحلته مع المرض فكانت خلال الأيام الستين الأخيرة، والتى شرحتها زوجته نادية لـ "الوطن"، وأشارت إلى أنه كان يعاني من التهاب رئوي على أثره قام بعملية فى النخاع الشوكي بسببها أصيب بمرض نادر يدعى "مارسا"، ومعه أصبح جسده يعاني من ضعف ووهن شديدين، تسبب فيما بعد أن يصاب بفيروس كورونا وينقل لمستشفى العزل بالعجوزة وأصبح بين يدي الله.