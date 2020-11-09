عكاشة: السيسي قدم للمجتمع الدولي روشته متطورة لمعالجة ظاهرة الإرهاب
كتب:
محمود البدوي
10:43 م | الإثنين 09 نوفمبر 2020
خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس المخابرات البريطانية إلى القاهرة، على درجة عالية من الأهمية، ولها دلالة كبيرة، تكمن في أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم للمجتمع الدولي روشتة جديدة متطورة من أجل معالجة الظاهرة السرطانية وهي الإرهاب.
وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، اليوم، أن السيسي أكد على العمل المشترك بين الدول وبعضها، موضحًا في الوقت ذاته، أن خريطة عمل الرئيس لمكافحة الإرهاب، مهمة وتقدم حلولا حقيقية حال تنفيذها.
وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أنه كان هناك تبادل للرؤى في أوضاع شرق المتوسط وأمنه، من قضايا الهجرة وغيرها، مؤكدا أن الجهد المصري في الإقليم يحظى باحترام الجميع.
وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل ريتشارد مور، رئيس المخابرات البريطانية، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، اليوم الإثنين، الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون مع بريطانيا في مختلف المجالات.