عكاشة: السيسي قدم للمجتمع الدولي روشته متطورة لمعالجة ظاهرة الإرهاب

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس المخابرات البريطانية إلى القاهرة، على درجة عالية من الأهمية، ولها دلالة كبيرة، تكمن في أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم للمجتمع الدولي روشتة جديدة متطورة من أجل معالجة الظاهرة السرطانية وهي الإرهاب.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، اليوم، أن السيسي أكد على العمل المشترك بين الدول وبعضها، موضحًا في الوقت ذاته، أن خريطة عمل الرئيس لمكافحة الإرهاب، مهمة وتقدم حلولا حقيقية حال تنفيذها.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أنه كان هناك تبادل للرؤى في أوضاع شرق المتوسط وأمنه، من قضايا الهجرة وغيرها، مؤكدا أن الجهد المصري في الإقليم يحظى باحترام الجميع.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل ريتشارد مور، رئيس المخابرات البريطانية، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، اليوم الإثنين، الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون مع بريطانيا في مختلف المجالات.