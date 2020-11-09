"الأرصاد": انعدام فرص سقوط الأمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الطقس السيئ كانت أمس وأمس الأول، لكن الجو معتدل اليوم، رغم سقوط الأمطار، إلا أنها كانت خفيفة على القاهرة ومناطق دون الأخرى.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الجو سيكون مستقرًا خلال الأيام المقبلة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع على الأقل، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ببعض المناطق، لكنها أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا، بداية من السلوم ومطروح إلى الإسكندرية وبورسعيد وبلطيم ورشيد وكفر الشيخ والبحيرة، وذلك على مناطق دون الأخرى".

وتابع: "انخفاض درجات الحرارة، سيستمر نظرًا لطبيعة الوقت الذي نمر به، ونوعية الملابس اختلفت، والملابس الصيفية بدأت تختفي، وهو ما نصحنا به خلال الفترة الماضية، والأجواء حول المعدلات الطبيعية ودرجات الحرارة بين 25 و26 درجة في النهار، وفي فترات الليل فإنها تنحسر بين 16 إلى 17 درجة".