شروط حصول المرأة على معاش رغم عمل زوجها

باتت الحياة الاقتصادية صعبة، على كثير من الأسر المصرية، التي تحتاج إلى دعم الحكومة، وعلى الرغم من أن قانون المعاشات والتأمينات يمنع حصول المرأة المتزوجة من معاش والدها إذا كان متوفى، إلا أن برنامج تكافل وكرامة، سمح للمرأة في بعض الحالات الاستثنائية، الحصول على الدعم الحكومي.

وترصد "الوطن" في السطور التالية، الشروط التي وضعتها وزارة التضامن والاجتماعي للزوجة للحصول على معاش شهري في حالات محددة.

شروط الحصول على معاش تكافل للزوجة

يمكن للمرأة الحصول على معاش تكافل وكرامة، إذا توفرت فيها تلك الشروط:

ألا تكون الزوجة تعمل في جهة حكومية أو عام أو خاص.

أن يكون لدي الزوجة أطفال في مراحل تعليمية مختلفة، ومقيدين في التعليم الابتدائي أو الخاص، وألا تكون تلك مصروفات الدراسية السنوية تزيد عن ألفين جنيه، أو يكونوا منتسبين لمدارس خاصة.

ألا تكون للأسرة أي حيازات ملكية، سواء أرض زراعية أكثر من فدان، أو عقارات بغرض الاستثمار وليس السكن، يجب ألا يمتلك المواطن رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

ألا يكون الزوج يعمل أو لديه تأمين اجتماعي، سواء بالقطاع الخاص أو العام، أو الحكومي.

ألا يكون زوجها متواجد بالخارج أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، إذ يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.

وجود رعاية صحية للأطفال ونسبة حضورهم بالمدارس لا تقل عن 80%.

كيف يمكن الحصول على معاش التكافل أو الكرامة؟

يتم تحديد موعد تلقي طلبات الانضمام لبرنامج التكافل والكرامة، وتقوم الزوجة بالتوجه إلى الوحدة التابعة لمحل السكن، لتقديم الأوراق المطلوبة وهي كالآتي:

صور بطاقات الرقم القومي سارية ومثبت فيها محل الإقامة، لزوجة والزواج، والأولاد الأكبر من 18 عام.

شهادات الميلاد لجميع الأبناء الأقل من 18 عام "مميكنة".

صورة قسيمة الزواج.

قيد مدرسي لجميع الأبناء، في مراحل التعليم المختلفة سواء أساسي أو جامعي.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

يتم تقديم المستندات اللازمة، ويتم عمل استعلام من قبل الوحدة، ثم يتم إخبار الأسرة بموقفهم سواء القبول أو الرفض، ويمكنهم في حالة الرفض التقدم بتظلم.