هبوط أرضي بشارع 15 في مطروح بسبب الأمطار

شهد شارع 15 بمدينة مرسى مطروح، هبوطًا أرضيًا، مساء اليوم، بسبب الأمطار الشديدة التى سقطت على مطروح، ما دعا الأهالي إلى الاستغاثة بالمسئولين للتدخل واحتواء الموقف خوفا من التداعيات.

وانتقل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلى الشارع فور ورود إستغاثة من سكان المنطقة بحدوث هبوط أرضي، ناتج عن تداعيات الطقس السئ وهطول الأمطار الغزيرة على مدار اليومين الماضيين، رافقه رضا جاب الله، رئيس مركز مدينة مرسى مطروح والمهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والمهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.

ووجه المحافظ إلى سرعة إصلاح الهبوط الأرضي بالشارع وإعادة الشئ لأصله بعد الانتهاء من أعمال حفر الصرف الصحى بالمنطقة، كما شدد على سرعة سحب مياه الأمطار المتراكمة بالمنطقة لتيسير حركة المواطنين.

وتابع محافظ مطروح أعمال الإصلاح وتسوية الأرض لأكثر من ساعتين متواصلتين، موجها غلى التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة، ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة التعامل مع أى بلاغات خلال فترة عدم الإستقرار للسيطرة على جميع الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية .