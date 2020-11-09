صحة دمياط تستعد لافتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى العام

تستعد مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، لافتتاح العيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام، بناءا على تعليمات الدكتورة هاله زايد، وزير الصحة والسكان.

ورافق وكيل الوزارة الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات لتفقد مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى، اليوم، لمراجعة المبنى والتجهيزاتـ تمهيدا للتشغيل التجريبى وتشغيل قسم الغسيل الكلوى بالمبنى.

وعقد وكيل وزارة الصحة اجتماعًا، مع مديرى المستشفيات الخاصة ومستشفى الأزهر الجامعى ومعهد الأورام ومستشفى الهلال ومدير هيئة الإسعاف، لمناقشة التنسيق والتعاون لاستقبال حالات كورونا التى تستلزم رعاية مركزة وتخصيص عدد من الأسرة وغرفة للعزل لتتناسب مع الحالات المؤكدة، فضلا عن تشكيل لجنة طوارئ تضم قيادات من المديرية وبعض مديري المستشفيات الخاصة لتسهيل التنسيق بين الحالات طبقا للاحتياجات وتنفيذا لقرار الوزارة بشأن مشاركة القطاع الصحي الخاص مع مديرية الشئون الصحية فى مواجهة الجائحة.

حضر الاجتماع مدير عام إدارة الطب العلاجي، الدكتور محمد فهيم ومدير إدارة المستشفيات، والدكتور أشرف العزب والدكتور إبراهيم حافظ مدير إدارة العلاج الحر و دكتورة شيماء البشبيشي مدير إدارة الطوارئ .