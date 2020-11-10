آسر ياسين يمازح أديب: كان نفسي أقابلك في الجونة.. والإعلامي: الحمد لله

مازح الفنان آسر ياسين، الإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، حيث قال له "كان نفسي أقابلك في مهرجان الجونة بس للأسف معرفتش"، فيما رد الأخير ضاحكًا: "الحمد لله"، وذلك بعد إعلان عدد من الفنانين عن إصابتهم بفيروس كورونا أثناء مهرجان الجونة السينمائي.

وأضاف "ياسين"، أنه يعتبر نفسه رجلًا مسؤولًا، فبمجرد الشك أنه يُعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تواصل مع كل المخالطين له، "أنا قولت للصحافة أنا عندي أعراض برد، وشاكك إنها كورونا، وبشكر الصحافة جدًا أنها نقلت تصريحاتي بشكل دقيق، واهتمامها بمتابعة حالتي الصحية".

وأوضح أنه بعد فترة بدأ يشعر بأعراض أخرى، فالطبيب الخاص به وجهه بالتعامل مع الأمر على أنه فيروس كورونا ولا ينتظر نتيجة مسحة "البي سي أر"، وفّضل أن تكون المسحة في النهاية للتأكد من كونه إيجابي أو سلبي بالفيروس، "أنا بتعامل أني عندي كورونا، وبعدين عملت تجربة البصل، وده زود شكوكي بإصابتي بالفيروس".

وتابع: "أهم أعراض كورونا هي فقد حاسة الشم والتذوق بشكل كامل، البصل ممكن أكله كأني بأكل تفاحة، باكل فصين ثوم كمناعة الصبح، مع ظهور أعراض حرارة وصداع الدكتور قالي تعامل معها على أنها كورونا، حتى لو طلعت إيجابي أو سلبي فأحنا نتعامل مع حالة كورونا".