مدير أزمات جامعة بنها: جاهزون للتعامل مع الموجة الثانية لـ"كورونا"

أكد الدكتور إبراهيم راجح، مدير إدارة الأزمات والكوارث المركزية، بجامعة بنها ضرورة مشاركة مديري المستشفيات بنطاق المحافظة في إطار الشراكة والتعاون مع مستشفيات الجامعة باعتبارهم شركاء في العمل لتنظيم وتوزيع الأعباء علي الجميع وتوفير الدعم الفني لهم وقت الاحتياج .

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور مصطفي القاضي، عميد كلية الطب البشري ببنها، ورئيس مجلس ادارة مستشفيات بنها الجامعية، اليوم، في حضور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور طارق عيسوي، للوقوف علي الاستعداد والجاهزية بالمستشفيات الجامعية ببنها لاستقبال مصابي كورونا من أعضاء هيئه تدريس وعائلاتهم من الدرجه الأولي والجهاز الإداري وأيضا الأطباء وهيئة التمريض.

وشدد عميد الكلية علي توفير كافة المستلزمات الطبية، وشهد اللقاء نقاشا حول مسارات الحالات وكيفية التعامل معها في الإستقبال بدءًا من مناظرة الحالات وإجراء الأشعات والتحاليل وغرف العزل، وأشار الدكتور طارق عيسوي، المدير التنفيذي، أنه على أتم استعداد لإستقبال الحالات وتوفير كافه الأدوية بعد التنسيق مع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.

في وقت سابق قرر الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرمان 23 طالبًا بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوي لهم.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها الجيزاوى لمتابعة التزام كليات الجامعة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعى.

وقال الدكتور لطفي أبو سالم، عميد الكلية، إن الكلية تحرص علي ارتداء الطلاب والعاملين بها وأعضاء هيئة التدريس الكمامة في قاعات المحاضرات والمعامل وإلزام الطلبة داخل المدرجات بالتباعد الاجتماعي ويتم توجيه إنذار شفوي لغير الملتزمين في بداية الأمر وإحالة من يتعمد مخالفة اتباع الإجراءات الاحترازية للتحقيق.