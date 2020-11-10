وزير المالية: تسديد 19 مليار جنيه للشركات خلال الفترة المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تعلمت من أزمة فيروس كورونا، الاعتماد على النفس لتوفير احتياجات المواطنين، ويجب أن نزيد من قدراتنا الذاتية في الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى الاستعداد المستمر لأي شيء، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان يقول هذا دائما.

وأضاف "معيط"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن في أزمة فيروس كورونا، أغلقت الدول على نفسها، وبعض الدول رفضت الالتزام بالصفقات التي التزمت بها، وما حدث في أزمة كورونا كان صعبا جدا.

وأضاف وزير المالية، أن أزمة كورونا لم تؤثر على الوفاء بالتزامات مصر الخارجية، وسددت كل الأقساط والفوائد، رغم هذه الأزمة، وسددت مليارات الدولارات، وطرحت العديد من المبادرات لدعم كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسددت 4 مليار جنيه لدعم الصادرات، وهناك مبادرة أخرى لتسديد 19 مليار جنيه للشركات، كان مخططا أن يتم تسديدها خلال ثلاث سنوات، وسيتم تسديدها على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى منها ستكون في نوفمبر الجاري، والثانية في ديسمبر.

وأشار إلى أن الدولة أجلت استحقاقات الضرائب، دون أي فوائد عليها، أما مبادرة العمالة المؤقتة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمدها لثلاثة أشهر يتم تنفيذها حاليا.