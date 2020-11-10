آسر ياسين يستنكر: ضموني لقائمة العائدين من الجونة بكورونا ومعلمتش مسحة

قال الفنان آسر ياسين، إنه لم يُجرِ مسحة خاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فور عودته من مهرجان الجونة السينمائي ولكنه يشعر الآن بأعراض الفيروس، ولكنه صرح للبعض بأنه أجرى المسحة وينتظر نتائجها بعد سؤال الكثير عليها، "كل شوية يقولوا المسحة أظهرت إيه، قولتلهم لسه مظهرتش وأنا أصلا معملتش".

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "الحكاية": "الناس مستعجلة أوي، عاوزين يضموني لقائمة العائدين من الجونة بكورونا، مش بس شماته دول عاوزين يسيئوا للأعمال الفني، أنا قولت أنا مسؤول، ولو عندي كورونا هقول أنا عندي كورونا، لو مش عندي هقول لا بكل سهولة".

وتابع: "طب ليه أقول أنا عندي كورونا، وأعمل توتر لما أقول أنا مشتبه غير لما أقول أنا متأكد، مش عاوز أثير الهلع وخلاص، فيه مسؤولية، البلد بتتحرك وإحنا بنتحرك، مش عاوز أثير البلبلة، عندي اشتباه بقول للناس اللي معانا، أنا معرفش عندي كورونا ولا لا ، مش مهم المسحة".

وواصل: "نفرض المسحة قالت سلبي وأنا حاسس أني عندي كورونا، أنا معملتش مسحة، قولت للناس مستنى نتيجة المسحة بس أنا معملتش، الدكتور قالي انت عندك كورونا من غير ماسحة كده".