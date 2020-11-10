"الرقص على السبورة".. فيديو لورديانا يتسبب في إحالة 4 معلمين للتحقيق

فتاة ذات قوام ممشوق، تظهر بشكل مفاجئ ثم تبدأ بالرقص على أنغام موسيقى المهرجان الشعبي "إخواتي"، وسط تصفيق حار من الحضور زادها نشاطا في الرقص، وما هي إلا ساعات معدودة وانتشر الفيديو في مصر كالنار في الهشيم، ليعلن عن وجود راقصة برازيلية محترفة تدعى "لورديانا"، ولم تكن تعرف إنها ستتسبب في أزمات تعليمية مقبلة، آخرها اليوم.

طالبان ومدرس يشاهدون وصلة رقص لـ"لورديانا" داخل الفصل بقنا

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بك" مقطع فيديو لطالبين، ومدرس بمدرسة ثانوية تابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، شمال محافظة قنا، في أثناء مشاهدتهم مقطع فيديو لـ"لورديانا" عبر شاشة أعلى السبورة داخل الفصل.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله مستخدمو "فيس بوك" على نطاق واسع، مدرسا وبرفقته طالبان يشاهدون رقص الفنانة الاستعراضية، التي أحدثت مقاطع الفيديو الخاصة بها انتشارًا واسعا على مواقع السوشيال ميديا، فيما دار حوار بين الطالبين ومدرس الفصل أثناء جلوسه على كرسي وهو يشاهد وصلة الرقص دون أن يبدي أي اعتراض، وظهر في أثناء قيامه بالتعليق قائلاً: "دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر".

وردا على الفيديو، أحال راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمال قنا، مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين، ومدرسا بالمدرسة، ومشرف الدور، للشؤون القانونية للتحقيق، مؤكدًا أنه لن يقبل بأي تجاوزات، أو أي خروج عن الآداب والقيم والمبادئ السامية، خاصة أن المدرسة محراب للعلم والتربية والأخلاق.

طلاب يشاهدون رقصة لورديانا على السبورة الذكية في الفصل.. و"التعليم" تحقق

واقعة تشغيل الفيديو المذكور، لم تكن وليدة اليوم فقط، بل حدثت قبل ذلك، في 22 من أكتوبر الماضي، حينما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مجموعة طلاب أحد المدارس يستخدمون السبورة الذكية في عرض فيديو الراقصة البرازيلية لورديانا، وهي ترقص على مهرجان "أخواتي"، والذي انتشر مؤخرًا بشكل لافت للنظر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو طلاب في أحد الفصول ويعرضون فيديو الراقصة على السبورة الذكية وتجمعوا ليشاهدوه داخل الفصل، بمحافظة البحيرة.

ومن جانبه قرر، مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات. يأتى ذلك في ضوء توجيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغان غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.