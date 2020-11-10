آسر ياسين بعد شكه في إصابته بكورونا: اتعزلت عن زوجتي.. وأديب: يا بختك

وجه الفنان آسر ياسين، الشكر والتقدير لكل من سأل عليه من داخل أو خارج مصر في أزمته الصحية، موضحًا أنه يتعامل على أنه مُصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، "أنا الحمد لله كويس، عديت بـ 3 أيام سخاف شوية، بس كأنه دور برد عندي"، كما أنه يعتزم على إجراء مسحة للاطمئنان على صحته.

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه سيجري مسحة لكي يقول للمواطنين "الدكتور قالي أنك مش عندك كورونا وأنزل الشارع عادي، الموضوع مش محتاج الهيلامان ده كله، أنا فيه ناس من أول لحظة قالت آسر ياسين يُصاب بفيروس كورونا".

وتابع: "أنا الحمد لله النهاردة كويس جدًا يمكن أحسن يوم، الحرارة منخفضة عادي، مفيش تكسير في الجسم، هو يمكن عدى عليا كأنه دور برد تقيل شوية، بس من المؤكد أن فيه موجة ثانية قوية في الانتشار يجب توخي الحذر والناس تلبس كمامة طول الوقت، الموضوع قرب مننا أوي".

ومازحه أديب: "أنت روحت الجونة مع مراتك وولادك، شكلك أخذت عين"، فرد بأنه عزل نفسه بعيدًا عن زوجته وأولاده، فرد أديب: "يا بختك".