وفاة مرشح لانتخابات النواب في دائرة المنزلة بعد خسارته

توفي مصطفى محروس مصطفى عبده، والشهير بـ"مصطفى محروس"، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة المنزلة بمحافظة الدقهلية في انتخابات مجلس النواب 2020، والذي كان يعاني من تدهور في صحته خلال الفترة الأخيرة وأجرى خلالها عملية جراحية.

وأعلنت أسرته عن تشييع الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء من قرية "الشبول" دائرة مركز المنزلة.

ووجَّه "محروس" قبل وفاته بساعتين رسالة إلى أهالي دائرة المنزلة وعقب انتهاء الحصر العددي للأصوات والذي حصل على أصوات لا تؤهله لدخول الإعادة "نشهد الله أننا دخلنا السباق الانتخابي بشرف، وخرجنا بشرف، دون استخدام أي طرق ملتوية وغير مشروعة، فيما اقتصرنا الصدق والأمانة والنزاهة على جميع وسائلنا وكل أساليبنا".

ووجه الشكر "لكل الشرفاء والمخلصين والرافضين تجارة الضمائر المشينة المخزية، ولعدد 12884 صوتاً دون أدنى مقابل وعلى دعمكم وثقتكم واختياركم رغم ما عانيناه سوياً".

وختم رسالته: "سنبقى معاً، سنظل نسعى جاهدين أن نحقق شيئاً ولو بسيطاً يخدم المواطن البسيط الذي يستحق حياة كريمة".

وجرى اختيار "الحاج مصطفى محروس، من قبل حزب مستقبل وطن، ليمثله في الانتخابات إلا أنه اضطر لإجراء عملية جراحية منعته من المشاركة في فترة الدعاية الخاصة به، وعدم حضوره مؤتمرات، وتابع مجريات الانتخابات من المستشفى، وأعلن عن تحسن حالته، وأنه سيذهب لحضور فرز الأصوات بنفسه إلا أن حالته تدهورت وتوفي".

وأصيب المرشح السابق في حادث انقلاب سيارته في ترعة حال عودته من تقديم أوراق الترشح باللجنة العامة للانتخابات، وأصيب بشرخ في الجمجمة خلالها، وبدأت حالته الصحية تتدهور مما تسبب في وفاته.

ويعد "محروس" أحد رجال الأعمال في مركز المنزلة، ويعمل في مجال المواد الغذائية والتصدير للخارج وجرى تكريمه لنشاطه الاقتصادي من محافظين سابقين.