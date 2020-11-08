وفاة مرشح ومشرف بانتخابات المرحلة الثانية لـ"النواب"

شهدت المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب حالتي وفاة، الأولي لمرشح عن دائرة الجمالية بمحافظة القاهرة، والثاني لوفاة موظف داخل لجنة بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأعلنت أسرة البرلماني السابق محمد حيدر بغدادي فريد، والشهير بـ"حيدر بغدادي" عن عمر يناهز 71 عام، والذي يخوض الانتخابات مرشحا عن دائرة "الجمالية وباب الشعرية والموسكي ومنشأة ناصر" بمحافظة القاهرة،

وكتب نجل النائب السابق حيدر بغدادي، تغريدة لها علي موقف التواصل الاجتماعي فيس بوك، أعلن خلالها وفاة والده، صباح اليوم، وفاة والده النائب الأسبق والمرشح الحالي عن دائرة الجمالية، والمرشح في انتخابات مجلس النواب.

وفي الدقهلية توفي موظف مشرعي علي إحدى لجان ميت غمر بمحافظة الدقهلية إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد بدء اللجنة بوقت قصير.

انتقلت سيارة الإسعاف إلي اللجنة، وأكد الطبيب وفاة الموظف "محمد السعيد عبد القادر، موظف، "إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأوضح قاضى اللجنة وشهود العيان أن الموظف كان يعمل فى متابعة عملية التصويت داخل اللجنة وفجأة سقط على الأرض وبطلب الإسعاف تبين وفاته بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية وحرر قاضى اللجنة مذكرة بالواقعة لعرضها على اللجنة العامة للانتخابات.

ونقلت سيارة الإسعاف المتوفي إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وسجل اليوم الأول من الانتخابات أول إصابة بين العاملين في الإشراف علي الانتخابات بالدقهلية، وذلك بإصابة موظفة مشرفة علي انتخابات بكسر في الترقوة في إحدى اللجان الانتخابية، إثر سقوط مروحة عليها داخل اللجنة أثناء قيامها بأداء عملها في الإشراف علي إحدي لجان قرية "سنجيد" في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال مصدر طبي، إن مستشفى أجا المركزي استقبل سيدة تدعي "نجوي، 36 سنة، موظفة، مقيمة بقرية البهو فريك، دائرة المركز، وتبين إصابتها بكسر في الترقوة أثناء إثر سقوط مروحة سقف عليها أثناء عملها في الإشراف على أعمال لجنة مدرسة سنجيد الابتدائية.

وأضاف المصدر أنه بعد عمل الإشعات والفحوصات الطبية اللازمة تبين إصابة السيدة بكسر في عظام الترقوة وجري عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها وحالتها العامة مستقرة.