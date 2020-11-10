عايدة رياض عن "خناقة" عادل إمام ومحرم فؤاد بسببها: "إشاعة جديدة"

قالت الفنانة عايدة رياض، إن منشور رفض الإساءة للنبي الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لم يكن يتبع حسابها، لكن أحد الأشخاص انتحل شخصيتها، مشيرةً إلى أنها ظنت أن هذا الشخص حاول افتعال أزمة، واتصلت هاتفيًا بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأخبرته بالأمر.

وأضافت "رياض"، خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "قالي انتي عاملة تريند جامد جدًا، أنا مسيحية والصورة اتنشرت ليّ من قدام الكعبة ومش معقولة أروح الكعبة وهي حاجة جميلة طبعًا، ومكنتش عاوزة حد ينشر صورة بفستان ليّ من قدام الكعبة، ومش ده المكان اللي أطلع قدامه بالشكل ده".

وتابعت: "بقالي 30 سنة بمثل وعمر ما حد سألني انتي إيه ولا بتعملي إيه، وجيراننا كانوا أرمن وجريك ويهود ووالدة جارتنا كانت يهودية وكانت معايا لما اتولدت الساعة 2 بالليل، وهنفضل كمصريين طول عمرنا بشر مع بعض وكلنا بنعرف ربنا، ومفيش بني آدم وصي على بني آدم".

وأشارت، إلى أنها تزوجت من الفنان الراحل محرم فؤاد منذ 30 عامًا بعد قصة حب كبيرة: "رحمه الله كان فنانا جميلًا ورجل مصري جميل دمه حامي زي المصريين بيحبوا ستاتهم والحب كان مالي حياتنا".

وسألتها الإعلامية إيمان الحصري عن حقيقة نشوب شجار بين محرم فؤاد والزعيم عادل إمام بسبب غيرته عليها منه، قالت: "لأ ده محصلش خالص، إشاعة جديدة".

وحول مشهدها الشهير مع عادل إمام في فيلم "اللعب مع الكبار"، قالت الفنانة عايدة رياض: "المشهد ده اتعمل ONE SHOT ، وقالي بقولك إيه انتي رياضية وفرقة قومية وهتضربيني شلوط، وأنا قلت له خليك خفيف معايا وخليك لذيذ معايا ومتضربش معايا وكان مشهد صعب جدًا، وكان دمه خفيف أوي وبيحب شغله".