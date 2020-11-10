لجين صلاح: تعرضت في حياتي الشخصية لما هو أصعب من مسلسل "إلا أنا"

قالت لجين صلاح خبيرة تجميل مصابة بمرض البهاق، إن حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، التي أدت فيها الفنانة جميلة عوض دور البطولة، تمثل كل مصابي مرض البهاق، مشيرةً إلى أنه عرض تفاصيل تعرضت لها في حياتها الشخصية، بل وعاشت ما هو أصعب منها.

وأضافت، خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "في حاجات مشتركة بيني والمسلسل، زي إني كنت بتخبيه لحد ما كبرت، وده صعب جدًا، ولازم يكون حد محترف جدًا في التجميل، والناس كانت بتقول إنه معدي في المدرسة".

وتابعت: "لما المسلسل نزل الناس افتكرت إن المسلسل بيتكلم عن قصتي، لأني بدافع عن القضية من 5 سنين وحكيت قصتي في البرامج، والناس ربطوا المواقف اللي زي بعض، لكن المسلسل هو قصة كل مصاب بمرض البهاق".

وأشارت، إلى أن أحد القائمين على المسلسل تحدث إليها وعلم منها تفاصيل منذ إصابتها بالمرض حتى هذه اللحظة وطلب منها إرسال صور على تطبيق الواتس آب بشكل قريب من وجهها في شهر أغسطس الماضي: "عندما أصبت بالبهاق كانت البداية من وجهي وانتشر فيه خلال أسبوع، وقد كنت أعاني منذ صغري بأمراض المناعة الذاتية التي كانت تصيب الجلد وأصبت بالبهاق عندما كنت في الثانية عشرة من عمري وعشت فترة صعبة جدًا لأني أصبت بالبهاق في بداية فترة المراهقة".