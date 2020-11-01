إلا أنا ومطب صناعي.. خريطة القنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "جدعان باب الشعرية" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "الإرهاب والكباب" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "بدون عنوان" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "خالتي فرنسا" الساعة 8 مساءً، و"مطب صناعي" الساعة 10 مساءً، و"عبده موتة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Becoming Jane الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Patriots Day الساعة 4 عصرًا، وTracers الساعة 6:30 مساءً، وThe Girl on the Train الساعة 8:30 مساءً، وGone Girl الساعة 10:30 مساءً، وBlair Witch الساعة 1 بعد منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "عم حمزة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الكبير أوي 3" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يتربى في عزو" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "كلبش" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "علامة استفهام" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ﻵخر نفس" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"لعنة كارما" الساعة 7 مساءً، و"حدوتة مُرة" الساعة 8 مساءً، و"بروفا" الساعة 9 مساءً، و"واكلينها والعة" الساعة 10 مساءً، و"تانغو" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شهادة ميلاد" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أبو جبل" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "ألف ليلة وليلة" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزر فزر" الساعة 10 مساءً.

OnE

عرض برنامج "Saturday Night Live بالعربي" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا، وبرنامج "سهرانين" الساعة 11 مساءً.

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 11 مساءً.