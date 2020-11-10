الأرصاد توضح مناطق سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة نسب سقوط الأمطار على كل منطقة، وفقا لتوقعات خبرائها.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 10 نوفمبر

تنبأ خبراء الهيئة باحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري، بنسبة تصل لـ40%، يصاحبها رياح معتدلة، وتزداد فرص السقوط على السواحل الشمالية الغربية تصل نسبتها لـ 50 % فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة يصاحبها رياح معتدلة تنشط غربا.

أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون أمطار خفيفة على بعض من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسب سقوط تصل لـ 30% يصاحبها رياح معتدلة.

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 11 نوفمبر

كما أوضح الخبراء، أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها لـ30% على بعض مناطق الوجه البحري، يصاحبها رياح معتدلة، بينما تزداد فرص السقوط على السواحل الشمالية الغربية لتصل إلى 50% فتكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق يصاحبها رياح معتدلة، فيما تنعدم فرص السقوط على باقي مناطق الجمهورية.

خريطة سقوط الأمطار الخميس 12 نوفمبر

كما توقع الخبراء عدم سقوط أمطار على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك نشاط في حركة الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة تكون كالتالي:

درجات الحرارة العظمى

القاهرة والوجه البحري 23 27

الجنوب 26 31

السواحل الشمالية 23 26

درجات الحرارة الصغرى

القاهرة والوجه البحري 12 16

الجنوب 17

السواحل الشمالية 12 16