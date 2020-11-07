بفرص تصل لـ60%.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار حتى الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة لـالأرصاد الجوية، المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة نسب سقوط الأمطار على كل منطقة، وفقا لتوقعات خبرائها.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 8 نوفمبر

تنبأ خبراء الهيئة باحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والقاهرة الكبرى، بنسبة تصل لـ40%، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري بنسبة تصل إلى 40%، فيما تزداد فرص السقوط على السواحل الشمالية الغربية، لتتصل إلى 80%، فتكون أمطار متوسطة إلى عزيرة تصل إلى رعدية في بعض الأحيان.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتكون أمطار متوسطة على بعض المناطق تصل نسبتها إلى 60%، وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد بنسبة تصل لـ30%، وتنعدم الأمطار على جنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 9 نوفمبر

أشار الخبراء، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها لـ40% على بعض مناطق الوجه البحري، أما على السواحل الشمالية الغربية فتكون أمطار متوسطة على بعض المناطق تصل نسبتها إلى 50%، بالإضافة إلى وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 10 نوفمبر

كما توقع الخبراء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها لـ40% على بعض مناطق الوجه البحري، بينما تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تصل نسبتها إلى 50% على السواحل الشمالية الغربية، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار على جنوب وشمال الصعيد، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.