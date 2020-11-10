خالد الصاوي عن أزمة منع مطربي المهرجانات: سيبوا العيال تاكل عيش

علق الفنان خالد الصاوى، على الأزمة التي وقعت مؤخرًا بخصوص مطربي المهرجانات ومنع نقابة المهن الموسيقية لهم من الغناء.

وقال الصاوي خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "سيبوا العيال تاكل عيش"، مؤكدًا أن دور نقابة المهن الموسيقية هو تدريبهم وتطويرهم واحتوائهم وتقديمهم للجمهور، متسائلًا عن سبب منعهم من الغناء في مصر في الوقت الذي يثبتون فيه نجاحهم في الحفلات خارج مصر وأن من يسمعون المهرجانات في الخارج أكثر ممن يسمعون هاني شاكر نفسه.

وتابع: "العيال دي طالعة من حارات واحمدوا ربنا إن العيال دي مش طلعت حرامية وبلطجية واحمدوا ربنا ان الناس دي بتتسمع بالملايين هنا وبرة" مؤكدًا على احترامهم لمن بنوا الشخصية المصرية بالفن.

وأكد الصاوي أن نقابة المهن الموسيقية تعطي تصاريح للراقصات بالعمل ولكنها تمنع مطربي المهرجانات مطالبًا باحتوائهم وضمهم للنقابة، مؤكدًا ان حجة منع الإسفاف غير مقنعة نظرًا لأن "الأساتذة" لهم أغاني فيها إسفاف وأغاني مدتها ساعة ولا تقدم أي شيء، متذكرًا أغنية "الخلاعة مذهبي".

وتذكر الصاوي الفنان الراحل خالد صالح، مشيرًا إلى أن علاقته به كانت علاقة أخوة حقيقية، وأنه عاصر بداية قصة حب الراحل خالد صالح وزوجته، وأنهم كانوا أصدقاء وشلة منذ شبابهم وقبل دخولهم عالم الفن بسنوات طويلة، معتبرًا أن الفنان خالد صالح "خلف ومماتش" مثنيًا على الفنان أحمد خالد صالح.