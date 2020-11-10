6 أشياء لا تفعلها في منزلك.. هتزود استهلاك الكهرباء

قدمت الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عددا من الإرشادات الواجب اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء، والأفعال التي يجب تجنبها لخفض قيمة الفاتورة.

وترصد "الوطن" الأفعال التي يجب تجنبها لتقليل استهلاك الكهرباء، وفقًا لما أعلنته الشركة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أفعال يجب تجنبها لخفض استهلاك الكهرباء

- ترك الأجهزة الكهربائية في المنزل متصلة، حيث أوضحت الشركة أنها من الأمور التي تساهم في ارتفاع فاتورة.

- استخدام أجهزة الميكروويف والأفران الكهربائية بشكل مبالغ يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.

- سوء استخدام الإضاءة والمصابيح ومراوح السقف، بإضاءتها أو تركها تعمل بشكل دائم حتى لم يكن أحد موجودًا في الغرفة.

- الأجهزة الكهربائية القديمة، قد تكون سببا من أسباب ارتفاع الاستهلاك، لأن الأجهزة الكهربائية القديمة تستهلك طاقة أكثر.

- استخدام السخانات بشكل خاطئ، حيث وجهت الشركة المستهلكين إلى تسخين المياه قبل الاستحمام بمدة أطول وعدم تخزينها لفترة طويلة.

ـ ترك شاحن الهواتف في الكهرباء، حيث أوضحت الشركة أن تركها يؤدي إلى استهلاك 20% من الطاقة.

ارشادات الكهرباء لترشيد استهلاك

- إغلاق مصابيح الإضاءة في الأماكن التي لا تحتاج إلى الإضاءة، والاعتماد على ضوء الشمس خلال النهار.

- إغلاق مراوح السقف في الغرف التي تخلو من الأشخاص.

- يجب استخدام الميكرويف والأفران في تسخين الأكل للضرورة القصوى فقط.

- عند استخدام الغسالة الكهربائية، يفضل تقليل عدد الغسلات عن طريق استخدام الحمولة القصوى في كل غسلة، واستخدام الماء البارد بدلا من الساخن يقلل أيضا من استهلاك الكهرباء.

- ضبط درجة حرارة الثلاجة بين 2 و 3 درجة مئوية، ودرجة "الفريزر" تكون - 18 درجة مئوية.

- في حالة وجود غسالة الأطباق، لا تستخدمها في تجفيف الأطباق.

- تبديل اللمبات العادية بلمبات "ليد".

- ينصح بالاستعانة بترموستات لضبط درجة إضاءة المنزل والتحكم بها حسب الحاجة.

- فصل الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة والشواحن، وتجنب وضع جهاز اللابتوب على الشاحن عندما تكون البطارية ممتلئة.