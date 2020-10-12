فصل أجهزة المنزل أهم شروط فحص وسلامة عداد الكهرباء لضمان فاتورة صحيحة

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من الإجراءات يجب أن يتبعها المواطن، للتأكد من فحص وسلامة عداد الكهرباء الخاص به "خارجيا"، إضافة إلى عملية القراءة التي يحتسبها العداد، لضمان سداد فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الحقيقى للمشترك.

الخطوات

- افصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبايل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.

- بالنسبة للعداد مسبق الدفع (العداد الذي يتم شحنه من خلال الكارت) يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.

- بعد مرور 15 دقيقة من الفصل قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى، وبالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقى بالعداد مرة أخرى.

- إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقى ثابتا اطمئن أن العداد مسبق الدفع سليم.

- إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقى بالعداد مسبق الدفع ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معملياً.

القارئ الذكى لعداد الكهرباء

وهناك عدد من الخطوات يجب ان يتبعها المستهلك لتسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال التطبيق المجانى الجديد "القارئ الذكى لعداد الكهرباء" الذى أطلقته شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لضمان قراءات سليمة 100% بالتقاط صورة للعداد

- الدخول على Google play وكتابة كلمة shooaa فى خانة البحث.

- تحميل التطبيق المجانى "القارئ الذكى لعداد الكهرباء".

- بعد تثبيت البرنامج اضغط على خانة إنشاء حساب جديد.

- اختر شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- سجل البيانات الخاصة بك (رقم الهاتف المحمول / الإيميل / الرقم السرى).

- اختر الإدارة التابع لها.

- ادخل الاسم ورقم المحمول والرقم السرى الذى تم تسجيله عند إنشاء الحساب ويجب التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذى تقوم بتسجيل بياناته وهى خاصية يتم فعلها مرة واحدة عند إنشاء الحساب فقط.

- اضغط على خانة إرسال الطلب بعد التقاط صورة فاتورة الكهرباء.

- بعد قبول شركة شعاع الطلب تظهر لك شاشة خاصة بإدخال الاسم والرقم السرى.

- سيتم تنبيه المشترك بموعد إرسال القراءة حسب دورة القراءة بكل شركة توزيع كهرباء.

- يقوم المشترك باختيار خانة التقاط صورة لتصوير العداد ويضغط على كلمة إرسال ليتم إرسالها لشركة شعاع.