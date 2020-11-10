خالد الصاوي يتعرض لموقف كوميدي على الهواء: "بكره الكراسي أم عجل"

تعرض الفنان خالد الصاوي لموقف كوميدي محرج أثناء لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

وتحرك الكرسي بالفنان خالد الصاوي أثناء حديثه مع الإبراشي عن الإصابات التي حدثت في مهرجان الجونة السينمائي للفنانين والفنانات وقال الصاوي ضاحكًا: "أنا بكره الكراسي أم عجل وبكره الكراسي اللي بترجع لورا بدون إرادة اللي بيجلس عليها".

وتحدث الصاوي عن فيروس كورونا قائلًا: "أنا رأيي إن الكورونا جت في وقتها لإن الإنسانية كانت راحت في حتة تانية خالص" مؤكدًا أن اللحظات المفصلية في تاريخ البشرية كانت تأتي من التحديات غير العادية التي تواجه البشر وأنها هي التي ستتسبب في ميلاد المعادن الصلبة للبشر.

وتابع: "وصلنا للحظة إن الغني مش حاسس بالفقير والمصري مش حاسس بالهندي"، معتبرًا أن فيروس كورونا "قرصة ودن جت في وقتها" وأنها ينطبق عليها مبدأ "تذكر قدرة الله عليك".