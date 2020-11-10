هاني مهنا يعتذر لكمال وشاكوش وبيكا: نقابة الموسيقيين تسرعت

كشف الموسيقار هاني مهنا تفاصيل أزمة بيان نقابة المهن الموسيقية عن غناء مطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال في فرح ابنته، مقدما اعتذاره لهم عما وصفه بـ"تصريحات قاسية" صدرت منه سابقا في حقهم.

وقال مهنا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "والله أنا شعرت إن النقابة تسرعت وفيه عتاب كبير على الصديق العزيز هاني شاكر والمفروض وصل الإحساس إن فيه مزايدة على حب النقابة واحترام النقابة ودي حاجة جرحتني جدا".

وأوضح مهنا أنه كان أول المشتركين في النقابة عند عودتها عام 1978 ورشح نفسه لعضويتها، مؤكدًا على احترامه الكبير للنقابة التي قادها عظماء الفن.

وأضاف: "المفروض إن لو حد قارن أي موسيقى للنقابة هكون أنا نمرة واحد لأني شاركت في عودة النقابة"، مشيرًا إلى أنه عمل في النقابة ووصل لمنصب رئيس النقابات الفنية الثلاث، مشددًا على أنه لا يصح التشكيك في حبه للنقابة.

وعن كواليس حضورهم قال مهنا: "أنا فوجئت بحضور التلاتة مع كل تحفظي" مؤكدًا أنه فوجئ بالبيان متسائلًا: "ليه تعمل كده يا هاني وأنا كنت داعيك في الفرح بس هو كان عنده حفلة في الأوبرا لكن تيجي تقول النقابة تستنكر ميصحش وكان لازم ترجع لي".

وأكد مهنا أنه إنسانيًا يرحب بحمو بيكا كمدعو في حفل الزفاف "أهلا وسهلا ويبارك وأشكره وكل حاجة بعيد عن الغناء"، مشيرًا إلى أن تحفظه على حمو بيكا بسبب سبه للنقابة في مقرها واتهامه لهم بالرشوة وحصل على حكم من القضاء بالسجن والغرامة.

ولفت مهنا إلى أنه كان يشك أن "مخطط حفل الزفاف" لذلك قال في تصريحات صحفية إنه لم يدعُ عمر كمال وشاكوش وحمو بيكا وأن ابنته تواصلت معه بعد يوم زفافها وأخبرته أنها هي التي دعت عمر كمال وقالت له "هات حمو بيكا وشاكوش معاك" وأن أصدقاءها هم من طلبوا منها حضورهم، مؤكدًا أنهم لم يدخلوا مع الناس ولكنهم دخلوا "من ورا المسرح".

وأضاف: "جايز أكون قسيت عليهم في تصريحاتي الأولى وأنا بعتذر لو كنت قسيت عليهم وإنما شاكوش وعمر كمال بالعكس أعجب بأغانيهم لأن مفيش أي لفظ خادش للحياء ولا التقاليد والقيم المصرية لكن كل تصرفي مع حمو بيكا ومرجعش ومعتذرش".

وأوضح مهنا أنه تسرع في الرد كما تسرعت النقابة في بيانها، مستبعدًا أن يكون دعوته لحمو بيكا قاصدًا ليغني أمام هاني شاكر مطالبًا حمو بيكا بالاعتذار للنقابة وللنقيب هاني شاكر.