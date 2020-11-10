خريطة لقاحات كورونا.. "فايزر" مبشر و44 مصلا في الطريق بينها "مصري"

شهد العالم أمس الإثنين، إعلان أخبار سارة عن الحرب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، أنّ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تعمل على تطويره الآن، فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وأوضحت الشركتان في بيان مشترك، أنّه جرى قياس فاعلية اللقاح، عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، حسب ما نقلت "فرانس برس".

وقال الدكتور أمجد خولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة on: "لدينا الآن نحو 200 لقاح قيد التجربة، بينها 44 لقاحا وصلوا للتجارب البشرية، و10 منهم على الأقل وصلوا للمرحلة الثالثة والأخيرة".

وأوضح أنّ النتائج مبشرة إلى حد كبير، وعلينا أن نعي أنّه في التجارب السابقة كان تصنيع اللقاح يستغرق نحو 10 سنوات، والإيبولا كانت الأقل في المدة، إذ وصلت لـ5 سنوات، أما في كورونا فالمسار الذي نشهده الآن هو إنجاز كبير نتمنى أن يكتمل وتكلل التجارب بكل خير".

وترصد السطور التالية خريطة اللقاحات بعد إعلان نجاح لقاح فايزر، كما يلي:

تعليق تجارب لقاح شركة "استرازينيكا" في جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة "استرازينيكا" تعليق تجارب اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم في 6 سبتمبر الماضي، وذلك بعد الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة على أحد المتطوعين في بريطانيا، ثم استئناف العمل يوم الاثنين الماضي في بريطانيا والبرازيل، لكنها ظلت معلقة في الولايات المتحدة.

وقال أندرو بولارد المسؤول عن إدارة الفريق العامل على تجربة لقاح كوفيد 19 التي تجريها جامعة أوكسفورد البريطانية بالاشتراك مع شركة AstraZeneca البريطانية- السويدية الأربعاء، إنّ هناك احتمال ولو ضئيل بأن يطرح اللقاح قبل نهاية ديسمبر.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنّ النتائج النهائية لتجارب اللقاح ستظهر مبدئيا قبل نهاية العام الحالي وفقًا لقناة "العربية". وعند سؤاله عن احتمال طرح اللقاح قبل الرابع والعشرين من ديسمبر، قال: "هناك فرصة ضئيلة".

وهذا اللقاح تعرض لنكسة الشهر الماضي مع وفاة متطوع برازيلي في التجارب السريرية، فيما أكدت الجامعة البريطانية أنّ اختبار لقاح "أسترازينيكا وأوكسفورد" سيستمر حتى بعد وفاة المتطوع الذي ستحقق بملابساتها، فيما اعتبر مراقبون أنّ وفاته ستشكل نكسة كبرى للقاح لو ثبت فعلا أنّها مرتبطة بالتجارب.

وسبق للتجارب السريرية النهائية على اللقاح أن توقفت مؤقتا في بداية سبتمبر الماضي، بعد مرض أحد المتطوعين في بريطانيا، ووصفت "أسترازينيكا" الأمر في ذلك الوقت بأنّه "إجراء روتيني" يتم في حالة إصابة أي مشترك بأي "مرض غير واضح"، مؤكدة أنّ تتبع نتائج التجارب يتم عن كثب في جميع أنحاء العالم.

وكانت الآمال كبيرة بأن يكون هذا اللقاح هو أول ما يتم طرحه في السوق من لقاحات، بعد نجاح اختبار كل من المرحلة الأولى والثانية، فيما شارك في الانتقال إلى المرحلة 3 نحو 30 ألف مشارك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا.

عبدالغفار: نتائج مبشرة لأول لقاح مصري لكورونا.. مش محتاجين حاجة من حد

طمأن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشعب المصري عن اللقاح المصري الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا: "بفضل الله بالنسبة للأبحاث الخاصة باللقاح، هو حاليا في مرحلة تصنيع الخامات، أو الجزء الذي سيتم عليه عمل التجربة الأولى على المرضى أو بشكل أدق المتطوعين، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له".

وأضاف عبدالغفار، أنّه في هذه المرحلة هناك 3 تجارب، الأولى على عدد قليل من المتطوعين ثم مئات ثم آلاف، ذاكرًا أنّ اللقاحات في روسيا أو الصين، وصلت إلى المرحلة الثالثة بينما مصر "داخله في المرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة"، لتصنيع العبوات التي تكفي لمئات الحالات، لبدء التجارب الإكلينكية على المتطوعين، ويتم متابعة ذلك يومًا بيوم، والنتائج قبل المرحلة الإكلينكية مبشرة جدا.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّه من خلال تعاملنا مع لجنة الفيروسات الخاصة بالبحث العلمي، هناك تأكيد أنّه سيكون هناك نتائج مبشرة لهذا اللقاح على مستوى الإنسان، "ده اللقاح مصري من أوله لأخره، مصر عملته من أول التصميم لحد الفصل لحد المعمل لحد زراعته في المعمل، ده كله بتاعنا، لما نخلص التجربة ممكن نصنع عندنا زي ما احنا عاوزين ومش محتاجين حاجة من حد".

وتابع: "بس يارب يكملها على خير، وتكون النتائج التي ظهرت على الحيوان، تبقى نفس اللي تظهر على الإنسان كونها مبشرة، وده ممكن يكون أول لقاح يخرج للنور".

الصحة: لم نرصد أي أعراض غريبة على متطوعي اختبار لقاح كورونا الصيني

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الأبحاث السريرية التي تجرى على اللقاح الصيني لفيروس كورونا، لم ترصد أي أعراض غريبة على المتطوعين.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد للكشف عن آخر مستجدات جائحة كورونا في مصر، أنّ أعراض الإنفلونزا تشبه أعراض كورونا، والفيصل في الأشعة والتحاليل.

ولفتت الوزيرة إلى أنّ هناك 50 مليون إصابة بالفيروس حول العالم، لافتة إلى ضرورة الاستفادة من دروس الموجة الأولى، وعدم الرغبة في الغلق، خاصة الأماكن الخاصة، إذ إنّ فقدان الوظائف أمر غاية في الخطورة .

اختبارات سريرية على لقاح إسرائيلي مضاد لكورونا خلال أسبوع

وبدأت دولة الاحتلال منذ 1 نوفمبر الحالي، مرحلة الاختبارات السريرية للقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19، وفق ما أعلنت سلطات البلاد الساعية لكبح موجة تفش ثانية للوباء.

ومع بداية الجائحة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّه فوّض معهد الأبحاث البيولوجية "آي آي بي آر" الرسمي، بتطوير لقاح محلي مضاد للفيروس الذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم، بينهم 2372 في إسرائيل التي سجّلت أكثر من 300 ألف إصابة وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وتُعتمد مقاربات مختلفة في موضوع اللقاحات، تتراوح بين تقنيات تقليدية وأخرى أكثر تقدّما تقوم على استخدام نسخة محوّلة من فيروس آخر لمقاومة مرض كوفيد-19، وتعتمد مختبرات المعهد الإسرائيلي المقاربة الثانية، وأنتج لقاحها التجريبي "استجابة مناعية فاعلة" لدى حيوانات صغيرة مثل الفئران والأرانب، وأخرى أكبر مثل الخنازير، وفق مدير المعهد الطبيب شموئيل شبيرا.

وأكد شبيرا أنّ المعهد سيبدأ في الأول من نوفمبر المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية على متطوعَين يبلغان 18 عاما و55 عاما اختارهما مستشفيا "شيبا" و"هداسا".

وفي حال كانت النتائج الأولية إيجابية، ستنتقل السلطات إلى مرحلة ثانية من الاختبارات السريرية تشمل 80 متطوعا وبعدها مرحلة ثالثة وأخيرة تشمل 25 ألفا يتوقّع ان تبدأ في أبريل أو مايو.

وحتى الآن جرى إنتاج 25 ألف جرعة من اللقاح التجريبي، إلا أنّ المشروع يلحظ زيادة الإنتاج إلى 15 مليون جرعة، علما بأنّ تعداد سكان إسرائيل يقدّر بنحو 9 ملايين نسمة.