الدولار يستقر.. وبنك عودة الأعلى سعرا للبيع

استقر الدولار مقابل الجنيه عقب تراجع أمس في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.72 جنيه في بداية التعاملات.

وجاء بنك عودة في مقدمة البنوك التي تبيع وتشترى الدولار بأعلى سعر بـ15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فيما باعت بنوك أخرى الدولار بأقل سعر، وهي: "مصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، والعقاري المصري العربي، والتجاري الدولي، وأبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، والاسكندرية، وفيصل الإسلامي، وhsbc، بـ15.70جنيه، مقابل 15.60 جنيه للشراء".

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية؛ إذ استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنك عودة.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنك واحد هو "عودة".

وشهدت العملات الأجنبية تباينا كبيرا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجل اليورو أعلى سعرا للشراء بـ18.56 جنيه، في بنك التعمير والاسكان، وسجل الاسترليني أعلى سعر شراء بـ20.58 جنيه، في بنوك "المصرف العربي الدولي".

من جهته، قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية.

وأوضح "الحريري" أنّ كافة العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية، بسبب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية والسياحة، وتراجع حجم الاستيراد وارتفاع التصدير، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وبينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، خاصة الدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية.