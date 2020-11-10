أمطار متوسطة بالإسكندرية.. والمحافظ: موعد نهائي أفريقيا تحدده الأرصاد

هطلت الأمطار مجدداً على مدينة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، ولكن بمعدلات متوسطة، بعد تحسن نسبي في حالة الطقس لعدة ساعات، في أعقاب موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة بداية هذه الأسبوع، ولمدة 3 أيام، بلغت حد السيول في بعض المناطق.

ووجه محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، باستمرار حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، للتعامل مع أي تداعيات محتملة للتقلبات الجوية، والدفع بسيارات كسح المياه التابعة لشركة الصرف الصحي أو الأحياء وشركات النظافة، إلى شوارع المدينة، لسحب أي تراكمات للمياه، خاصةً في محيط المدارس والجامعات، وفي مواعيد نزول المواطنين إلى أعمالهم.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة، من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فب الأحوال الجوية.

وأكد "الشريف" على رؤساء الأحياء والوحدات المحلية للمدن والقرى استمرار الجولات الميدانية والتواجد في الشارع بجميع أنحاء المحافظة، لمتابعة قيام كافة الجهات المختلفة بأعمالها، لحين الانتهاء من الحالة الشديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار، التي تتعرض لها المحافظة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة مستمرة في تلقي استغاثات المواطنين، حال وجود أي مشكلات نتيجة هطول الأمطار بالمحافظة الساحلية، ولفت المحافظ إلى أن هيئة الأرصاد الجوية هي التي يمكنها تحديد إمكانية إقامة مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا في استاد برج العرب من عدمه، وأوضح الأمر يتوقف على حالة الطقس في اليوم المحدد لإقامة المباراة.