عاجل.. الدولار والريال والدرهم تتراجع قرشا أمام الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة قرش، لتبلغ حصيلة التراجعات خلال 3 أيام 4 قروش، في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.71 جنيه في بداية تعاملات اليوم.

وجاء بنوك "مصر، البركة، الأهلي الكويتي (بيريوس)، المصري الخليجي، المصرف المتحد، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات"، في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فيما باعت بنوك أخرى الدولار بأقل سعر، وهي: "بـ15.59 جنيه للشراء، مقابل 15.69 جنيه للبيع".

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية؛ إذ تراجع الريال السعودي متأثرا بتراجع الدولار بقيمة قرش عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك " بلوم، عودة، المشرق، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، hsbc".

فيما تراجع سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، hsbc، قطر الوطني".

وشهدت العملات الأجنبية تباينا كبيرا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجل اليورو أعلى سعرا للشراء بـ18.56 جنيه، في بنك "التعمير والإسكان"، فيما سجل سعر شراء الأسترليني 20.55 جنيه في بنوك "الأهلي الكويتي (بيريوس) المصري الخليجي، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات".

من جهته، قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية.

وأوضح "الحريري"، أنّ كافة العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية، بسبب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية والسياحة، وتراجع حجم الاستيراد وارتفاع التصدير، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وبينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، خاصة الدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية.