تداعيات واقعة "لورديانا" بقنا.. التحقيق مع مدير المدرسة و3 معلمين

بدأت الإدارة القانونية في إدارة نجع حمادي التعليمية، شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع مدير مدرسة "الشهيد خيرت القاضي" الثانوية للبنين و3 معلمين بالمدرسة، في واقعة عرض مقطع فيديو للراقصة "لورديانا" على الشاشة التفاعلية داخل أحد الفصول، وذلك أمام الطلاب وفي حضور أحد المعلمين.

كما استدعت إدارة المدرسة، من خلال مكتب الاخصائيين الاجتماعيين، أولياء أمور الطلاب، لتعريفهم بسلوك أبنائهم داخل المدرسة، وفقاً للائحة المدرسية، وأبلغتهم بتوقيع جزاءات على أبنائهم، وفق للوائح والقوانين، لاستخدامهم الوسائل التعليمية في أمور غير أخلاقية مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وقرر مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، راجح صابر الطيب، إحالة مدير مدرسة "الشهيد خيرت القاضي"، وأحد معلمي مادة الرياضيات، والمشرف اليومي، ومشرف الدور، للتحقيق أمام الشئون القانونية، على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُظهر طالبين بالمدرسة يشاهدان استعراضاً للراقصة البرازيلية "لورديانا"، داخل أحد الفصول، وفي وجود المدرس.

وأكد مدير الإدارة أنه لن يقبل بأية تجاوزات، أو أي خروج عن الآداب والقيم والمبادئ السامية، مشدداً على أن "المدرسة محراب للعلم والتربية والأخلاق"، وأن ما حدث يُعد خروجاً عن المنهج القويم للرسالة السامية للعملية التعليمية.

وتداول عدد من رواد موقع "فيسبوك" مقطع فيديو أظهر أحد المدرسين، وبرفقته اثنين من الطلاب، يشاهدون استعراضاً للراقصة "لورديانا"، ودار حوار بين الطالبين ومدرس الفصل، الذي كان يجلس على أحد المقاعد داخل الفصل، وعلق قائلاً: "دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر".