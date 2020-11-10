قصة ظهور لورديانا بمدرسة في الصعيد: المعلم قال لتلاميذه "هتكسب دهب هنا"

داخل إحدى مدارس صعيد مصر، كان التلاميذ على موعد مع "وصلة رقص" بدلًا من استخدام التكنولوجيا التعليمية التي وصلت لأقصى مدن شرق نهر النيل، في اتجاه تربوي صحيح، جلس التلاميذان وإلى جوارهم "المعلم" يشاهدان "الراقصة البرازيلية" التي باتت حديث رواد السوشيال ميديا.

البداية كانت مع ظهور فيديو لفتاة ترقص على أغنية "إخواتي" داخل أحد مراكز التجميل وانتشر الفيديو بسرعة، لتصبح الراقصة البرازيلية لورديانا من أشهر الراقصات في مصر، وانتشر الفيديو وظهر أكثر من مرة على شاشات الفصول التعليمية بالمدارس الحكومية وآخرها ما حدث في مدرسة نجع حمادي بصعيد مصر.

لورديانا تتسبب في إحالة مدير مدرسة ومدرس ومشرف للتحقيق

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بك"، مقطع فيديو لطالبين، ومدرس بمدرسة ثانوية بإدارة نجع حمادي التعليمية، شمال محافظة قنا، خلال مشاهدتهم وصلة رقص للراقصة البرازيلية "لورديانا"، عبر شاشة جرى وضعها أعلى السبورة داخل أحد الفصول.

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، مدرسا وبرفقته طالبان يشاهدان رقص الفنانة الاستعراضية البرازيلية "لورديانا" ودار حوار بين الطالبين ومدرس الفصل الذي كان يجلس على كرسي في أثناء المشاهدة وعلق قائلاً: "دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر".

وأحال راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمال قنا، مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين، ومدرس بالمدرسة، ومشرف الدور، للشئون القانونية للتحقيق، على خلفية تداول مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يُظهر طالبين بالمدرسة يشاهدان وصلة رقص "لورديانا" بشاشة داخل أحد الفصول في وجود المدرس.

وأكّد مدير عام الإدارة، أنَّه لن يقبل بأي تجاوزات، أو أي خروج عن الآداب والقيم والمبادئ السامية، خاصة أنَّ المدرسة محراب للعلم والتربية والأخلاق، وما حدث يُعد خروجًا عن المنهج القويم للرسالة السامية للعملية التعليمية.