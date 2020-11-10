محافظ القليوبية: "المشهد الانتخابي بالمحافظة يدعو للفخر"

أعرب عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن خالص الشكر والعرفان لأبناء المحافظة، على مشاركتهم "الإيجابية والفعالة" في انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن "المشهد الانتخابي يدعو للفخر"، وأن "الوطن الغالي مصر يستحق منا أكثر من ذلك"، وأضاف أن "الكل يعمل في منظومة واحدة، من أجل رفعة واستقرار الوطن".

كما وجه المحافظ الشكر لقيادات المحافظة، ومن بينهم اللواء فخر الدين العربي، مدير الأمن، وإيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، على جهودهم للتنسيق والمتابعة المستمرة والتعاون مع كافة الجهات.

وأعرب "الهجان" كذلك عن خالص شكره لـ"رجال القضاء"، المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل المشرف، وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية، وتوفير الأمن والأمان للناخبين طوال يومي التصويت، دون وجود ما يعكر صفو الانتخابات، ولدورهم في تأمين المقار واللجان الانتخابية، وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم، وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.

وتقدم المحافظ بالشكر إلى أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته، وأمناء الأحزاب بالمحافظة، ومجالس إدارة مراكز الشباب، ومجلس أمناء التعليم، والمجلس القومي للمرأة، والرائدات الريفيات، والنقابات، والشركات القابضة، والشركات الخاصة، ورجال الدين، ممثلين في الأوقاف والأزهر والكنيسة، وإلى الجمعيات الأهلية، والعمد والمشايخ والكشافة، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي ذوي الإعاقة، وأعضاء غرفة عمليات المحافظة، لما بذلوه من جهود لكي تبرز القليوبية، وتظهر في أبهى صورة لها، مشيراً إلى أن المحافظة تحولت، خلال يومي الانتخابات، إلى "عرس وكرنفال انتخابي، أبرز المعدن الأصيل للمصريين".