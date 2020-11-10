بعد فوات الأوان.. والدة الطفلة ضحية "الأب الشيطان" تتسلم ابنتها بقنا

بعد فوات الأوان، جاءت الأم من منطقة "الزاوية الحمراء" في القاهرة، بعد عام من ترك ابنتها مع والدها، دون أن تجري اتصالاً واحداً بها للاطمئنان عليها، لتتسلم الطفلة من إحدى دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة قنا، بعد أن تجرد والدها من كل مشاعر الإنسانية، وقام باغتصاب ابنته على مدار عام كامل.

وأكد مصدر مسئول بمديرية أمن قنا لـ"الوطن" أن والدة الطفلة "عائشة"، البالغة من العمر 12 سنة، جاءت إلى محافظة قنا، بناءً على طلب من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبموجب قرار من النيابة العامة، لاستلام الطفلة ضحية اغتصاب والدها، مع أخذ تعهد عليها بحسن معاملتها ورعايتها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة الطفلة، التي أكدت أنها تركت منزل الزوجية، بسبب تكرار التعدي عليها بالضرب والتعذيب من قبل زوجها، مما ترك علامات مستديمة على جسدها، مشيرةً إلى أن زوجها قام بإخفاء طفليها عنها، وأنها حاولت البحث عنهما ورؤيتهما مراراً، ولكنها كانت تعود إلى القاهرة في كل مرة، دون أن ترى أبنائها، حتى توفي ابنها الأصغر قبل سنوات.

وأمرت النيابة العامة بقسم شرطة قنا، في وقت سابق هذا الأسبوع، بتجديد حبس المتهم، المعروف إعلامياً باسم "الأب الشيطان"، ويعمل كهربائياً، يقيم بمنطقة "المساكن"، التابعة لدائرة بندر قنا، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب طفلته لمدة سنة كاملة، كما قررت إيداع الطفلة المجني عليها إحدى دور الرعاية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وعرض المتهم على لجنة فحص المخدرات، وقياس مدى تأثيره عليه، على أن يراعى التجديد له في الميعاد.

وتم تكليف المجلس القومي للمرأة بإعداد تقرير من قبل لجنة، تضم اخصائياً اجتماعياً وآخر نفسياً، عن الحالة النفسية للطفلة، وتحريز المضبوطات التي تم العثور عليها بمنزل المتهم، واستدعاء اثنين من الجيران لسماع أقوالهما، وعرض الطفلة على الطبيب الشرعي.

الجريمة البشعة التي شهدتها محافظة قنا، بطلها "أب" تجرد من مشاعره، واغتصب ابنته لمدة عام كامل، بعد انفصاله عن زوجته، التي سافرت إلى القاهرة، تاركةً له الطفلة المجني عليها، وشقيقها الذي توفي منذ سنوات.

"سميحة سعد"، مدير مكتب حماية الطفل بمحافظة قنا، كشفت لـ"الوطن" عن بداية الواقعة، بقولها إن المكتب تلقى بلاغاً من شخص عن طريق خط نجدة الطفل، يفيد بوجود طفلة عمرها 12 سنة، مقيمة بمركز قنا، اعتاد والدها اغتصابها لمدة عام كامل بعد أن تركتها والدتها وحيدة بالمنزل معه وسافرت إلى إحدى المحافظات.

وأكدت أن مكتب حماية الطفل، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، تحرك بناءً على البلاغ، وأضافت أنه تم إعداد تقرير حول الواقعة، وأن النيابة، من خلال التحقيقات، هي التي ستحدد إن كانت الطفلة تعرضت للاغتصاب من عدمه، من خلال تقرير الطب الشرعي.

وألقت الأجهزة الأمنية في مركز قنا القبض على المتهم، يعمل كهربائياً، مقيم منطقة الشئون بمدينة قنا، لإجراء التحقيقات معه حول الواقعة، وذلك بعد ورود إخطار إلى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، من قسم بندر قنا، يفيد باغتصاب طفلة على يد والدها، منذ أكثر من عام، وذلك بعد بلاغ خط نجدة الطفل بالمحافظة.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد محمد إيهاب، أن "م. ج."، 44 سنة، كهربائي، مقيم بمنطقة "الشئون"، قام بالاعتداء الجنسى على طفلته، وتبين أن المتهم انفصل عن زوجته، منذ ما يقرب من 8 سنوات، حيث سافرت إلى القاهرة تاركة له طفليها المجني عليها وشقيقها، الذي توفي منذ سنوات، كما تبين أن الأب كان يعاشر ابنته في غرفتها.

واكتشفت الواقعة جارتهم التي تسكن في العمارة المقابلة، حيث لفت نظرها تلك الطفلة، التي تقف دائماً في النافذة، تنظر للأطفال في مثل عمرها خلال لهوهم بالشارع، في حين أنها لا تنزل للشارع نهائياً، فبدأت تتحدث معها خلال جلوسها في الشباك، ثم أصبحت ترسل لها "طعاماً" كل يوم، خصوصاً أنّ والدها يغلق عليها باب غرفتها طوال اليوم.

وفي إحدى المرات، ألقت الطفلة ورقة إلى جارتها، كتبت فيها: "أنا هعتبرك زي ماما، وهحكيلك إن أبويا بيعاشرني معاشرة الأزواج كل يوم"، فانصدمت الجارة، واستغاثت بمكتب حماية الطفل، الذي كشف الواقعة، وتم القبض على والدها، وتسليم الفتاة إلى مديرية التضامن لإيداعها إحدى دور الرعاية.