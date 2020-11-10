القوى العاملة: 6 آلاف وظيفة براتب يصل لـ6 آلاف جنيه في 33 شركة

أعادت وزارة القوى العاملة طرح العديد من الوظائف الخالية، وفرص العمل لشباب الخريجين من جميع الفئات العمرية، ومن جميع المؤهلات الدراسية، إذ بلغت الوظائف الخالية التي طرحتها القوى العاملة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الحالي، نحو 6 آلاف فرصة عمل في أكثر من 33 شركة ومصنع بالقطاع الخاص، برواتب تتراوح من 1200 جنيه حتى 6 آلاف جنيه، حسب درجة المؤهل وطبيعة وساعات العمل، فضلا عن توافر الخبرة في بعض المهن التي تحتاج للخبرة الكافية.

سعفان: الوزارة تسعى بكل طاقتها لعقد الاتفاقات مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أكد أنّ الوزارة تسعى بكل طاقتها عن طريق الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، لعقد الاتفاقات مع شركات ومنشآت القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب في جميع الأعمار السنية، والحاصلين على المؤهلات الدراسية، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الحديثة لتخفيض أعداد ونسب البطالة في جميع المحافظات.

ويستطيع الراغبون في الحصول على وظائف وفرص عمل عن طريق وزارة القوى العاملة، الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني، من خلال الرابط التالي: (www.manpower.gov.eg)، وتسجيل بياناتهم الكاملة مع تحري الدقة عند كتابة البيانات.

من جانبها، تتولى الإدارة المختصة ترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج، بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

ومن بين فرص العمل المتوفرة تشمل ما يلي:

1073 على مهنة مندوب مبيعات من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 عاما، مع توفير تأمين صحي واجتماعي.

795 فرد أمن براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.

157 مشرف أمن، 113 عامل إنتاج، 44 عامل خياطة، 15 عامل قص، 50 فني لحام، 20 فني دوكو، 23 فني خراطة، 20 فني برادة، 20 فني فيبر، 5 محاسبين، ويصل الراتب لـ4000 جنيه.

15 كيميائي، 18 سائق كلارك، 15 فني كهرباء كنترول، 10 فنيين ميكانيكي، 200 عضو فريق "عامل بالمطبخ، ويتر، وطباخ" للعمل بمحافظات أكتوبر، الإسماعيلية، الفيوم، والغردقة، 50 فني صيانة، 81 عامل خدمات، 50 مساعدات إنتاج، 35 عامل جودة، 53 عامل تعبئة، و20 سائق درجة أولى.