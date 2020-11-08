عمولات تصل لـ12 ألف جنيه.. وظائف شاغرة للشباب من جميع المؤهلات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل"، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تفاصيل بنك وظائف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 21 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة للشباب من الجنسين، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2500 جنيه حتى 6000 جنيه، بالإضافة إلى عمولات تصل لـ12 ألف جنيه.

شركة للتجارة والتوزيع

الشركة تطلب موظفي مبيعات خارجية لعمل زيارات للعملاء وعرض منتجات الشركة عليهم، للعمل بمقر الشركة بالمهندسين (العمل بالمنطقة السكنية الخاصة بك) بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط خريجين.

- خبرة أو دون خبرة.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

- المرتب: 4000 جنيه + العمولات.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات (مرنة).

- تأمينات صحية واجتماعية.

كافيه شهير

- فنى تبريد وتكييف، يكون مسؤولًا عن فك وتركيب وصيانة جميع أعطال التكييفات المركزية والعادية للعمل بالمعادي، بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط أو عالِ.

- خبرة من سنتين إلى 5 سنوات.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

- المرتب من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه.

- عدد ساعات العمل: 9 ساعات.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

- مواصلات ووجبة يوميًا.

سوبرماركت

مكان العمل: الزمالك وأكتوبر

1. مدير مشتريات: يكون مسؤولًا عن كل أقسام المشتريات بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- خبرة في مجال الريتيل ومعرفة بكل أقسام المشتريات والعمل بها.

- حد أقصى للسن 45 عامًا.

المرتب: حسب الخبرة.

- عدد ساعات العمل: 9 ساعات.

- يومان إجازة.

- تأمينات.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على Cv@tawarwghayar.com

Subject: (Purchasing + 391)

2. محاسب عام (العمل بالزمالك): يكون مسؤولًا عن الميزانية وقوائم الدخل وحساب الموردين والأرباح والخسائر وإدارة cash flow، بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- لديه خبرة في نفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

المرتب 6000 جنيه.

- عدد ساعات العمل: 9 ساعات.

- يومان إجازة.

- تأمينات.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على Cv@tawarwghayar.com

Subject: (Accountant + 391)

شركة للخدمات الصحية

مسؤول مبيعات خارجية للعمل بالنزهة الجديدة في القاهرة، بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط.

- خبرة لا تقل عن سنة، ويفضل في مجال التأمين أو العقارات أو الرعاية الصحية.

- حد أقصى للسن 33 عامًا.

- المرتب 2500 جنيه + عمولة تصل لـ12000 جنيه.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

- يومان إجازة.

- تأمينات.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على فيس بوك.

وكانت سالي سعيد مسؤول وحدة "طوّر وغيّر" بإدارة المشروعات بوزارة الشباب والرياضة، أوضحت لـ"الوطن"، أنّ التقديم على الوظائف يكون "أون لاين" عن طريق استمارات إلكترونية أو عن طريق الهاتف المحمول، وتجرى المقابلات مع راغبي العمل "أون لاين" أيضًا عن طريق برنامج Skype أو عن طريق الحضور إلى مقر الشركة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع نقل عدوى فيروس كورونا.