"التعليم العالي" تتسلم مشروعات التطوير بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، عن قيام فريق من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بزيارة مقر الجامعة، لاستلام عدد من المشروعات الممولة من الوزارة، ضمن برنامج المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي.

وأوضح "غرباوي" أن عدد المشروعات الممولة بلغ 4 مشروعات، تضم مشروعاً لإنتاج الوسائط التعليمية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب، بالإضافة إلى 3 مشروعات بمعمل الإلكترونيات والأجهزة "النانومترية" بكلية العلوم، وهي مشروع بصمة وراثية لتحسين فرص زراعة نبات "المورينجا" في البيئات الملوثة، ومشروع إنتاج عدسات عالية معامل الانكسار، باستخدام المخلفات الزراعية، ومشروع استخدام تكنولوجيا النانو الخضراء لعلاج السرطان.

واختتمت جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق، فعاليات اليوم الثاني للتدريب على استيفاء معيار التخطيط الاستراتيجي في إطار استكمال برنامج الدورة التدريية، التي نظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، لرفع كفاءة أعضاء فرق معايير الاعتماد المؤسسي بكليات ومعاهد جامعة جنوب الوادي.

وأشار الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة، إلى أنه تم استعراض الممارسات التطبيقية على كيفية استيفاء المعيار، وتم تقسيم المشاركين إلى فرق عمل للتدريب العملي على كيفية كتابة التعليقات الخاصة بالمعيار في الدراسة الذاتية للكلية.

وأشارت الدكتورة منى محمد شحات، نائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، إلى أنه تم خلال التدريب استعراض الخطة التنفيذية لمعيار التخطيط الاستراتيجي لتسليم الوثائق الخاصة به بكل كلية من كليات الجامعة.

قام بالتدريب الدكتورة عزة أحمد صادق، مسئول لجنة المتابعة ومنسق التدريب، والدكتورة نجوى سعد، عضو المركز، وشارك في التدريب 32 متدرباً، موزعين على كافة كليات الجامعة.