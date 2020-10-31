مستقبل وطن بكفر الشيخ يواصل دعم مرشحيه بالقائمة والفردي

واصل حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ دعم مرشحيه بالقائمة والفردي في جميع مراكز ومدن المحافظة، من خلال المؤتمرات والجولات والمسيرات، قبل الصمت الانتخابي غدا الأحد.

عقدت القائمة الوطنية مؤتمرًا شعبيًا في قرية تيدا مركز سيدي سالم، بحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، وقيادات الحزب ومرشحيه، والعديد من المواطنين، وشارك في المؤتمر من القائمة الوطنية المهندس عبدالحميد دمرداش، الأمين العام المساعد للحزب بالأمانة المركزية، واللواء سعيد عمارة، والنائبة هالة أبوالسعد، مرشح حزب مصر الحديثة، والدكتورة جميانة لويس، والدكتورة منى عبدالعاطي، والدكتور محمد فوزي الرفاعي مرشحي حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية.

وأكد الجميع استعدادهم لبذل كل الجهد لمساندة الدولة، للحفاظ على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة من خلال الدور الرقابي والتشريعي، بالإضافة إلى السعي لحل مشاكل المواطنين وتقديم الخدمات المتميزة لأهالي المحافظة.

ومن جانبه، واصل المهندس عادل النجار، مرشح الحزب بمركز دسوق رقم 3 رمز "الكتاب" مؤتمراته الانتخابية في الدائرة الرابعة ومقرها "دسوق وفوة ومطوبس"، بحضور حشود كبيرة من المواطنين.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها "الحامول وبيلا والبرلس"، أقام مرشحو الحزب بالدائرة ثلاث مؤتمرات حاشدة، حيث أقام عصام عبدالغفار رقم 2 رمز "القلم"، مؤتمرًا حاشدًا بمدينة بلطيم، كما أقام اللواء فؤاد عبدالدايم رقم 1 رمز "سنبلة القمح" مؤتمرًا حاشدًا كبيرًا بمسقط رأسه قرية كفر الجرايدة مركز بيلا، بينما أقام يونس عبدالرازق رقم 3 رمز "الكتاب"، مؤتمرًا ضخمًا بقرية المناوفة مركز الحامول.

يذكر أن الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز "الحامول وبيلا والبرلس"، يمثلها عضوين بمجلس النواب.