"فاروس للأبحاث": نتوقع خفض "المركزي" لسعر الفائدة الخميس المقبل

جددت إدارة البحوث في فاروس القابضة توقعاتها، بأن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تيسير سياستها النقدية تدريجيًا، وأن تُقدم على خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع 12 نوفمبر القادم.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في فاروس القابضة، إن بيانات التضخم في أكتوبر سجلت معدلات التضخم في الحضر 1.8% على أساس شهري و4.5% على أساس سنوي، وذلك بالتماشي مع توقعاتنا، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.0% بنهاية هذا العام وفي العام المالي 2020-2021.

وأضافت السويفي، أن معدل التضخم العام فقد ارتفع لأعلى مستوياته في سنتين بعدما وصل إلى 2.3% شهريًا و4.6% سنويًا، وهذه النسب أكبر من توقعاتنا البالغة 1.0% شهريًا و3.9% سنويًا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسطه إلى 5.0% بنهاية العام الحالي وفي العام المالي 2020-2021.

وعن أسباب ارتفاع التضخم قالت: "ويرجع ارتفاع مستويات التضخم العام في هذا الشهر إلى زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 20%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المرافق والملابس، والزيادة الكبيرة في أسعار خدمات الأنشطة الترويحية، وغير ذلك من خدمات الأنشطة الأخرى، وقد ساهم كل ما سبق في ارتفاع مستويات التضخم خلال هذا الشهر".

وتابعت: "مازلنا نرجح أن تواصل لجنة السياسة النقدية تيسير سياستها النقدية تدريجيًا، وأن تُقدم على خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع 12 نوفمبر القادم".

في بيانه الشهري صباح اليوم أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 2.3% ليسجل 109.9 نقطة مقابل 107.5 نقطة خلال شهر سبتمبر السابق عليه.

وأوضح "الإحصاء" أن معدل التضخم على أساس سنوي سجل 4.5 % مقارنة 2.4% خلال شهر أكتوبر من عام 2019، وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 0.7% لتبلغ 97.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي تراجعت أسعار الطعام والشراب بنحو 0.8% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وفي الريف سجل معدل التضخم خلال الشهري الماضي ارتفاعًا نحو 2.8% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 109.7 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 4.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، وبين الإحصاء أن معدل التضخم في الحضر ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي 1.8% بنحو مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه ليسجل 110.2 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 4.5% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2019.