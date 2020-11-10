"طنطا التعليمي" يخصص عيادة لمتابعة "مرضى ما بعد كورونا"

أعلن الدكتور محمود سليم، مدير المستشفي التعليمي العالمي بجامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص أول عيادة من نوعها لمتابعة المشاكل الصحية للمصابين بعد التعافي من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مدير المستشفى أن عيادة متابعة "مرضى ما بعد كورونا" سوف تبدأ العمل، اعتباراً من اليوم الثلاثاء من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً، بالعيادات الخارجية المسائية بالمستشفى، مشيراً الى أن العيادة يشرف عليه الدكتور محمد حنتيرة، أستاذ الأمراض الصدرية، ومدير المستشفى الرئيسي بجامعة طنطا.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على الدور الرائد الذي تقوم به إدارة المستشفيات الجامعية من تطبيق خطة الإجراءات الاحترازية المشددة، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية، وتوفير أماكن لعلاج المصابين، وكافة المنتسبين لأسرة جامعة طنطا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

وفي السياق ذاته، شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا، في الاجتماع، الذي عُقد قبل قليل، بمقر ديوان عام محافظة الغربية، لوضع خطة مواجهة الموجة الثانية لفيروس "كورونا"، وذلك بناءً على دعوة من المحافظ، الدكتور طارق رحمي، وبمشاركة الدكتور أحمد غنيم، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذى للمستشفيات.

وأوضح "عكاشة" أن هذه المشاركة تأتي فى إطار الدعم اللوجيستي والمادي والمعنوي الذي تقدمه جامعة طنطا، بالتعاون مع محافظة الغربية، لخدمة أهالي المحافظة، حيث تضمن الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمكافحة فيروس كورونا، بإلاضافة إلى الخطط المستقبلية لمواجهة الموجة الثانية للفيروس، بما في ذلك مراعاة التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات، وكيفية اكتشاف الحالات والتعامل مع الحالات المشتبه فيها.

شارك في الاجتماع اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومجموعة من مشايخ الأوقاف والأزهر الشريف، ووكلاء الوزارات، ومجموعة كبيرة من القيادات الأمنية بالمحافظة.