بعد غرقها.. محافظ مطروح يأمر بحواجز خرسانية لحماية "المقابر"

أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعليمات مشددة بإقامة حواجز خرسانية لصد المياه عن المقابر العمومية في منطقة "المغاربة"، التي تعرضت للغرق بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخراً، مع البدء في الدفن بالمنطقة المرتفعة بأرض المقابر، بدلاً من المنطقة المنخفضة، خاصةً في الوقت الحالي.

كما وجه المحافظ بسرعة استكمال بناء السور، ومراجعة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، وتكثيف جهود النظافة، ومنع دخول أي سيارات تلقي القمامة داخل المقابر وحول السور، مع إشراف مديرية التضامن الاجتماعي على جميع الأعمال.

وتفقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، منطقة مقابر "المغاربة"، شرق مدينة مرسى مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، والعميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، وفتحي الجمل، مدير التضامن الاجتماعي.

واطمأن المحافظ ومرافقوه على تنفيذ الإجراءات التي تتخذها المحافظة لحماية المقابر من السيول، والحفاظ على حرمة المقابر، خاصةً بعدما شهدته مطروح بداية الأسبوع من أمطار غزيرة وسيول، انحدرت إلى المناطق المنخفضة.

وكلف محافظ مطروح نواب رئيس المدينة بتوزيع الأدوار بين مناطق مدينة مرسى مطروح، لمتابعة الجهود وإزالة الأثار السلبية بكل منطقة، مع تكثيف جهود سحب تراكمات مياه الأمطار، والوصول إلى الشوارع الجانبية، وردم المناطق المنخفضة بالشوارع الرئيسية، لتيسير دخول السيارات.

ووجه المحافظ بمتابعة تصريف المياه عن منطقة "الكيلو 4"، وشارع "إذاعة مطروح الإقليمية"، وردم المنطقة المنخفضة بالشارع، وكذلك تكثيف جهود معدات سحب مياه الأمطار بمنطقة "الخروبة" و"وادي الرمل".