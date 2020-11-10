مدحت صالح يشعل أجواء مهرجان الموسيقى العربية

أحيا النجم مدحت صالح، الحفل التاسع من حفلات مهرجان الموسيقى العربية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.

وقدم خلال الحفل نخبة مميزة من أعمال زمن الفن الجميل هي "يا واحشني رد عليا، وبتسأل ليه عليا، والحلوة داير شباكها، يا جميل ياللي هنا، والنبي يا جميل، مش كفاية يا حبيبي، ما انحرمش العمر منك، بان عليا حبه"، بجانب أعماله الخاصة التي عبرت عن مشاعر أبناء جيله منها "زي ما هي حبها، جاي على نفسك ليه، المليونيرات، الدنيا لو هتيجي، وأنا ابن مصر".

وبانامل ذهبية عزف على آلة البيانو الموسيقار عمرو سليم لحن بلاش عتاب لـ كمال الطويل.