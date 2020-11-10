إعادة تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى التعليمي بطنطا

أعلن الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، عن إعادة تشغيل العيادات الخارجية خلال الفترة المسائية بالمستشفى، للتخفيف عن كاهل المرضى، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى، وخبرة أساتذة كلية الطب في مختلف التخصصات الطبية.

وأكد مدير المستشفى التعليمي العالمي أن إعادة تشغيل العيادات الخارجية سيبدأ اعتباراً من اليوم، بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة الطب بجامعة طنطا، اعتباراً من الساعة 2 ظهراً إلى 6 مساءً.

أوضح الدكتور "سليم" أن إعادة تشغيل العيادات الخارجية لفترة مسائية يأتي في إطار حرص جامعة طنطا وإدارة المستشفيات الجامعية على صحة المرضى، والارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية وخدمة المواطنين.

وتضم قائمة المشاركين في تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى طنطا التعليمي نخبة من الأساتذة، وهم الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الحامعة، والدكتور أحمد غنيم، أستاذ الرمد، وعميد طب طنطا، والدكتور حسن التطاوي، أستاذ جراحة المسالك البولية والمدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمود سليم، أستاذ أمراض الباطنة ومدير المستشفى.

كما تضم قائمة أطباء العيادات الخارجية الدكتور أسامة شلبي، والدكتور محمد حنتيرة، أستاذ الأمراض الصدرية، ومدير المستشفى الرئيسي، والدكتور رامي عتلم، أستاذ أمراض القلب، يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، والدكتور شريف الجرف، مدرس جراحة الجهاز الهضمي والمناظير ونائب مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور عبدالله علام، بعيادة العظام، تخصص علاج طبيعي وإصابة ملاعب، والدكتورة علياء شعبان، بعيادة مرضى القلب من الحوامل، يوم الأحد من كل أسبوع.