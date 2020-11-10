أسعار الأبواب المصفحة لحماية منزلك وأسرتك.. تصل إلى 10 آلاف جنيه

يلجأ كثير من سكان المنازل والمقبلين على الزواج وأصحاب المحلات حاليا، إلى تركيب الأبواب المصفحة على الشقق والعمارات، وذلك بسبب مطابقتها لكل معايير الجودة والأمان، حتى تكون ضد محاولات الهجوم والسرقة على المحلات والمنازل وتوفير الأمان للأبنية الضخمة وغيرها من المكاتب والشركات.

وترصد "الوطن" أسعار الأبواب المصفحة بالأسواق، وفقًا لإحدى شركات الأبواب المصفحة والـpvc على النحو التالي:

أسعار الأبواب المُصفحة التركي

يتراوح سعر الباب المُصفح التركي حسب الاكسسوارات بين 5000 إلى 9000 جنيه، فيما يتراوح سعر الباب المُصفح التركي للفيلات بين 8000 إلى 10 آلاف جنيه.

أسعار الأبواب المُصفحة الصيني

أما الباب المُصفح الصيني فيتراوح سعره بين 2000 إلى 3500 جنيه، وللفيلات يتراوح سعره بين 5000 إلى 6000 جنيه حسب الاكسسوار المستخدم في الباب.

أسعار الأبواب المُصفحة الإيطالي

أما الأبواب الإيطالية يتراوح سعرها بين 6000 إلى 8000 جنيه.

أسعار الأبواب المُصفحة الماليزي

وعن النوع الماليزي من الأبواب الماليزي، فيتراوح سعرها بين 3500 إلى 4000 جنيه.

أسعار الأبواب المُصفحة الفولاذية

- باب مصفح فولاذ (Y-152) متعدد الألوان: 2950 جنيهًا.

- باب مصفح فولاذ (tk-3d) متعدد الألوان: 3600 جنيه.

- باب مصفح فولاذ (Y-132) متعدد الألوان: 2950 جنيهًا.

- باب مصفح فولاذ (tk-491) متعدد الألوان: 6200 جنيه.

- باب مصفح فولاذ (tk-307) متعدد الألوان: 6200 جنيه.

ويتم تصنيع الأبواب بدرجة عالية من الدقة والإحكام عن طريق استخدام الكاوتش المطاط في القطاعات، إضافة إلى أنظمة الاكسِسوارات عالية الجودة وتعدد نقاط الغلق، والتي تختلف بين مدافع خلفية أو شفة أمان مانعه للسرقة، أو أجهزة الإنذار، كما يساعد الكاوتش المطاط على عزل الصوت وخفض الضوضاء، حيث يصل العزل الصوتي عند استخدام هذه الأبواب إلى 85%.