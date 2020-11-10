موظفو مجلس مدينة طنطا يعترضون على نقل الديوان إلى "سبرباي"

امتنع عشرات العاملين وموظفي مجلس مدينة طنطا عن العمل، وتجمهروا داخل مقر المجلس، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على القرار الصادر بنقل مقر ديوان عام المجلس إلى الوحدة المحلية بقرية "سبرباي"، وردد العاملون، خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب رئيس مجلس المدينة، هتافات: "مش هنمشي.. هو يمشي".

وطالب العاملون بمجلس مدينة طنطا بوقف هذا القرار، الذي اعتبروا أنه من شأنه تكبيدهم اعباء مالية باهظة، علاوة على مشقة الانتقال والعودة، وهو الأمر الذي يعود بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطنين، الذين سيجدون نفس هذه المعاناة، خاصةً أن مقر المجلس الحالي يقع في وسط مدينة طنطا، في مكان يسهل للجميع الوصول إليه.

وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة الغربية أن المحافظ، الدكتور طارق رحمي، قرر إرجاء تنفيذ قرار نقل ديوان مجلس مدينة طنطا إلى "سبرباي"، ووعد بإعادة دراسته من جديد، في استجابة سريعة لمطالب العاملين بمجلس المدينة.

وعلى صعيد آخر، استقبل محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، كلاً من العميد مهندس أحمد محمد طعيمة، مدير مشروع تطوير الخدمات بوزارة التخطيط، والمهندس مروان جمال، اخصائي الدعم الفني، والمهندس أحمد عاطف، اخصائي التدريب والمتابعة بالوزارة، لبحث سبل استكمال تنفيذ "رؤية مصر 2030"، للتحول الرقمي للأفراد والحكومات، والتسهيل على المواطنين في طلب خدماتهم إلكترونياً.

وأكد "رحمي"، في تصريحات اليوم، أن المحافظة ستقدم كل الدعم لتطوير المراكز التكنولوجية، من أجل خدمة المواطنين، وتقديم الخدمات الحكومية لهم بشكل إلكتروني وحضاري، دون تعامل مباشر مع مؤديها، في إطار من الشفافية والنزاهة.

كما أعلن الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، عن تنظيم تدريب يومي لمدة أسبوع لرؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام، بخصوص أهمية المراكز التكنولوجية، والتحديثات الجديدة في النظام، وكيفية استخراج التقارير، ووضع مؤشرات الأداء وتحليلها للمساعدة في اتخاذ القرار.

وتضم محافظة الغربية 10 مراكز تكنولوجية تقدم خدماتها للمواطنين، في حي أول وثاني طنطا، وحي أول وثاني المحلة، ومدن سمنود وزفتى والسنطة وبسيون وكفر الزيات وقطور، ويجري إنشاء مركزين جديدين بمدينتي طنطا والمحلة.