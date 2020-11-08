محافظ الغربية يتفقد سير العملية الانتخابية في السنطة وزفتى

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، قرى مركزي السنطة وزفتى، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومدى توافر الإجراءات الاحترازية كافة، الخاصة بفيروس كورونا، وسبل الراحة، لتيسير عملية التصويت على الناخبين.

وبدأت الجولة بتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة زفتي؛ إذ مر المحافظ على مدرسة نهطاي الثانوية، ثم اتجه إلى معهد مسجد وصيف الابتدائي الأزهري، وتفقد اللجنة الانتخابية رقم 56، ثم رقم 55 بمعهد فتيات مسجد وصيف، بصحبة رئيس مجلس ومدينة زفتي، ورئيس الوحدة المحلية.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه لجنة رقم 243 و244، بمدرسة زفتى الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين، اللتان يعدان مقرا لفرز الأصوات بمركز زفتى، وكذلك رقم 237 و238 بمدرسة الثانوية الصناعية بنات، و235 و236٢٣٥ بمدرسة قاسم أمين الابتدائية، واختتم جولته التفقدية في زفتى بزيارة لجنة رقم 27 و28 بمعهد إبراهيم عبدالغني سالم الابتدائي الأزهري.

وانتقل المحافظ يرافقه رئيس مركز ومدينة السنطة، لتفقد المقار الانتخابية بالمركز.

وشهدت العملية الانتخابية، توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية الـ7 بمراكز ومدن محافظة الغربية، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب.

وكانت انتخابات مجلس النواب فى يومها الأول بدوائر محافظة الغربية، شهدت إقبالا كبيرا من كبار السن والسيدات، وتفوقت القرى في التصويت مقارنة بالمدن، وتسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة الأمطار وتقلبت الطقس في التأثير على نسبة الإقبال التي كانت في بداية اليوم وحتى الظهيرة كثيفة وملحوظة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، في 1159 لجنة، داخل 661 مقرا انتخابيا، وبلغ من لهم حق التصويت، 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا وناخبة.