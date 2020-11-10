الجمال: الانتهاء من تجديد الوحدات الطبية بمستشفى أسيوط الجامعي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن الانتهاء من إنشاء وتجديد عدد من الوحدات الطبية الجديدة بالمستشفى الجامعي الرئيسى واستعراض إمكانيات كل وحدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى حضره رئيس الجامعة بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية سابقاً والدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل كلية الفنون الجميلة والمستشار الهندسي لمشروعات المستشفيات الجامعية ولفيف من مديري مستشفيات أسيوط الجامعية المتخصصة ورؤساء الأقسام وقيادات العمل الطبي والادارى بمستشفيات الجامعة

وأكد رئيس الجامعة أن نجاح القيادة فى أي مؤسسة يكمن في قدرتها علي وضع خطط مستقبلية واستشراف ما هو قادم والاستعداد له دون الاقتصار علي تيسير العمل الحالي فقط، لضمان مواكبة المؤسسة لحركة التطوير في مجالها وتعزيز قدرتها علي تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وتطوير، ويضمن قدرتها علي إدارة الأزمات والتحديات التي يمكن أن تواجهها.

و أعرب الجمال عن خالص شكره وتقديره للعمل المخلص والمتواصل لإدارات الجامعة المتعاقبة من أجل دعم وتطوير المنظومة الطبية وكذلك الإدارات المتعاقبة لكلية الطب وأقسامها و المستشفيات الجامعية والتي تتميز بقدرتهم علي استكمال دعم وتنفيذ المشروعات السابق إقرار تنفيذها .

واوضح رئيس جامعة أسيوط عن خططه القادمة لتطوير المنظومة الصحية واستكمال المدينة الطبية بأسيوط والأكبر في حجمها علي مستوي صعيد مصر والاستفادة بشكل مركزى مما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية متقدمة، وهى المشروعات التي من المقرر أن تبدأ بافتتاح أكبر مستشفي للإصابات والطوارئ علي مستوي الجمهورية في يناير 2021، وكذلك استكمال تنفيذ مستشفي 2020 الجامعي لعلاج الأورام، وتجهيز مستشفي متخصص جامعي متكامل، إلي جانب تنفيذ بعض أعمال التطوير في مستشفي الأطفال، وتطوير مركز الغسيل الكلوي وإنشاء مبني إداري مركزي لكافة مستشفيات أسيوط الجامعية.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عطية أن لقاء رئيس جامعة أسيوط بقيادات العمل الطبي شهد تقديم عروض توضيحية مفصلة عن المشروعات التي تم الانتهاء من إنشائها أو تطويرها مؤخراً شملت إنشاء وحدة الابتسامة لتكون مقراً لمؤسسة عملية الابتسامة وذلك تحت إدارة الدكتور محمد الشاذلي المدير الإقليمي للمؤسسة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها مستشفي الأطفال الجامعي بقيادة الدكتور عماد الدالي مدير المستشفي، وكذلك وحدة النفايات بنفس المستشفي، ووحدة الماموجرافي وفحوصات الثدي الرقمي بقسم الأشعة التشخيصية برئاسة الدكتور مصطفي هاشم، وأعمال التطوير التي تمت بقسم علاج الأورام والطب النووي برئاسة الدكتور سمير شحاتة والتي شملت تطوير قسم الأورام الداخلي إنشاء وحدة الجاما كاميرا بالقسم تحت إشراف الدكتور وليد دياب المدرس المساعد بالقسم، إلى جانب انتهاء أعمال التطوير والإنشاء لعدد من المعامل المتخصصة والتي شملت تطوير معمل الباثولوجي تحت إشراف الدكتورة اعتماد حلمي وإدارة الدكتورة عبير الرفاعي رئيس القسم، الي جانب معملين للباثولوجيا الاكلينيكية تحت رئاسة الدكتورة عزة عز الدين رئيس القسم ويتضمن أحداهما معمل للميكروبيولوجي تحت إشراف الدكتورة هبة الله جمال راشد وكلية طب أسنان ومديرة وحدة مكافحة العدوي، ووحدة معمل البلازما تحت اشراف الدكتورة ايمان نصر الدين مديرة المعمل.