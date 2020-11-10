طقس الغد بارد ليلا وأمطار خفيفة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

ويسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، إذ تتأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

أماكن سقوط الأمطار

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية)، وتكون خفيفة أيضًا (50% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 16

الإسكندرية 24 16

وادي النطرون 24 17

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 17

دمنهور 23 17

بلطيم 24 17

مطروح 21 17

السلوم 20 15

سيوة 22 11

بورسعيد 25 18

دمياط 25 18

الزقازيق 24 17

المنصورة 24 16

الإسماعيلية 25 14

السويس 25 16

العريش 25 14

رأس سدر 25 16

نخل 24 10

نويبع 26 21

طابا 24 15

كاترين 20 09

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 25 16

بني سويف 25 16

المنيا 25 14

أسيوط 26 13

سوهاج 27 15

قنا 27 15

الأقصر 27 15

أسوان 28 17

أبوسمبل 27 18

الوادي الجديد 28 13

شلاتين 30 22

أبو رماد 29 23

حلايب 28 24

رأس حدربة 29 23