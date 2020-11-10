جامعة المنيا تطلق "قوافل طبية" لعلاج المواطنين بالمجان

قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، إنه استمراراً للدور الرائد التي تؤديه الجامعة لخدمة مجتمعها المحيط من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أطلقت الجامعة اليوم أولى قوافلها البيئية المتكاملة "الطبية، والبيطرية، الزراعية" للعام الجامعي 2020/2021 إلى قرية الحواصلية، تحت شعار "معاً في حب مصر".

حرص رئيس الجامعة على متابعة استعدادات الفريق الصحي المُشارك بالقافلة، مثمناً جهودهم في خدمة مواطني قرى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشاركة وكلاء الكليات لشئون البيئة، الدكتور إيهاب رفعت لكلية الطب، والدكتورة يسرية السيد للتمريض، والدكتور محمد عنتر للسياحة والفنادق، والدكتور حمدان إبراهيم للزراعة، والدكتور أحمد سعيد للتربية النوعية.

وأكد "عبد النبي" أن الجامعة تُواصل مسيرتها لخدمة مجتمعها بصعيد مصر ببالغ الاهتمام؛ لتوفير جميع مقومات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين، تماشياً مع رؤيتها المستقبلية في تطوير وازدهار القطاع الصحي بمحافظة المنيا، وتسخير كافة امكانياتها في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وتعزيز علاقاتها مع الجهات المعنية بالقطاع الصحي لإنجاح قوافلها المتكاملة التي تقوم بالكشف على أهالي القري وتوزيع الأدوية عليهم بالمجان بالوحدات الصحية بالقري المستهدفة.

وأوضح الدكتور محمد جلال، أن الجامعة وقياداتها لا تدخر جهداً في سبيل توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين المقيمين بالقرى والمناطق النائية المحرومة من الخدمات، وتقوم بابتعاث أكفء أساتذتها في سائر التخصصات الطبية لخدمة المواطنين بمقار قراهم، عن طريق قوافلها الطبية المتكاملة، مشيراً إلى أن القافلة لأول مرة تقوم بنقل أجهزة طبية حساسة وحديثة للوحدات الصحية للفحص والكشف المبكر على أمراض الرمد والمياه البيضاء في مراحله الأولى بقرية الحواصلية.